В Улан-Удэ прибыл поезд Деда Мороза

Сегодня, 11 декабря, на железнодорожном вокзале Улан-Удэ совершил остановку поезд Деда Мороза. Дед Мороз отправился в путешествие по России в четвёртый раз, посетить вагоны-экспозиции жители, которые приобрели билет смогут до 20:00.

Маршрут состава стартовал 19 ноября со станции Тайшет, он пройдёт через всю Байкало-Амурскую магистраль, посетит города Сибири и Дальнего Востока. Особенностью этого года станет путешествие на пароме на Сахалин, при благоприятных погодных условиях. После этого поезд вернётся через Урал и посетит север и европейскую часть страны.

За три предыдущих года поезд побывал более чем в 170 российских городах, а в этом году путешествие продлится 54 дня, в течение которых поезд проедет почти 30 тысяч километров и остановится более чем в 60 городах.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, которая путешествует с остановками на крупных станциях. В большинство городов поезд Деда Мороза прибывает с паровозами, среди которых П-36 – самый надёжный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России.

В состав поезда традиционно включены: «вагон-приёмная», «сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. В этом году в Поезде Деда Мороза появился кукольный театр.

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Фото: правительство Бурятии