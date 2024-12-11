Общество 11.12.2024 в 17:19

Парки Улан-Удэ украсили праздничной иллюминацией

Также там установили ледовые катки и горки для катания
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Текст: Служба информации "Номер один"
Парки Улан-Удэ украсили праздничной иллюминацией

Парки Улан-Удэ украсили праздничной иллюминацией. Также там установили ледовые катки и горки для катания.

- Праздничной иллюминацией украсили все городские парки: прожекторы, гирлянды и светодиодная бахрома создают настоящую атмосферу волшебства. Пушистых вечнозеленых красавиц нарядили в Горсаде и парках им.С.Н.Орешкова, Д.Ж.Жанаева, «Юбилейный», «Кристальный» и «Молодежный», - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Для зимних развлечений подготовили ледяные горки: две - в парках имени С.Н. Орешкова и «Юбилейный», по одной - в парках имени Д.Ж. Жанаева, «Кристальный» и «Молодежный». Любители катания на коньках могут посетить катки в парках «Юбилейный» и «Кристальный».

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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