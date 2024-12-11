12 декабря в Улан-Удэ прибудет новогодняя елка

В Улан-Удэ продолжается строительство Ледового городка. Новогодняя елка для главной площади города прибудет в Улан-Удэ 12 декабря.

- Новогодняя елка для главной площади города прибудет в Улан-Удэ 12 декабря. Сразу начнем ее устанавливать. Высота ели 27 метров. Для конструкции уже подготовлены удерживающие грузы. Монтаж займет 1-3 дня. Подрядчик полностью огородит территорию на момент стройки, чтобы дети не забегали на площадку, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Уже сейчас начали готовить праздничный городок, завезли лед. Мастера работают над композициями, обустраивают ограждение скатов катушек, делают опоры купола и гирлянды, монтируют «звёздное» небо над скатом.









В этом году героями главной новогодней площади станут персонажи сказок Пушкина. Старик с золотой рыбкой, Кот ученый, Русалка и другие сказочные герои великого поэта украсят наш Ледовый городок. Всего планируем разместить более 20 ледовых композиций.

Перед главным входом будет установлена ледовая скульптура Александра Пушкина, а ледовый городок жителей и гостей города будут встречать три композиции «Добро пожаловать в сказку».

Традиционные катушки сделаем разных размеров. На самой большой будут два ската высотой 2,5 и 3 метра. Для детей - горки «Град» и «Терем». Одним из главных украшений ледового городка и всей площади Советов станут гирлянды «Звездное небо».

Обязательно будет Дед Мороз со Снегурочкой. А еще змея изо льда – символ 2025 года, ледяная чаша, световые конструкции «2025», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!» на постаменте.

Фото: администрация Улан-Удэ