Бурятские хирурги выполнили мужчине сразу три операции на сердце

21 ноября кардиохирурги Республиканской больницы им. Н.А. Семашко успешно выполнили операцию, сочетающую сразу три сложнейших хирургических вмешательства на сердце. Каждая из них является высокотехнологичной и проводится в условиях искусственного кровообращения с остановкой сердечной деятельности.

62-летний пациент поступил в отделение сердечно-сосудистой хирургии РКБ им. Н.А. Семашко в плановом порядке. Первичный диагноз - приобретенный порок сердца был выставлен еще 10 лет назад, с тех пор он был под контролем врачей по месту жительства:

- У нас в поликлинике городской больницы № 4 замечательный молодой терапевт, очень внимательна и дотошна. Сначала обратился по поводу пневмонии, она меня отправила в больницу, там меня подлечили. Затем заподозрила и ухудшение сердечных дел. Вот так я оказался в РКБ, где из-за сложной операции мне был предложен выбор ехать оперироваться в федеральный центр или остаться здесь, конечно, я выбрал второе - все-таки моя родная бурятская земля, - поделился с нами мужчина перед выпиской.

В ходе обследований выяснилось, что кроме порока сердца существуют и проблемы пострашнее, а именно - аневризма восходящего отдела аорты и ишемическая болезнь сердца с полной закупоркой правой коронарной артерии.

Каждая в отдельности из этих патологий может привести к страшным последствиям и возможному летальному исходу в последующем, поэтому кардиохирургами было решено одномоментно выполнить все три операции.

Подобные случаи бывают крайне редко, в год бурятские хирурги проводят около 2-3 таких операций, хотя по отдельности практически каждый день. Сложность заключается именно в большом объеме хирургического вмешательства, а это и дополнительные риски и дольше пациент находится под наркозом. Операция прошла успешно благодаря мастерству хирургов Эрдэни Сондуева, Батора Донирова, Булата Дугарова и Лосол-Жамсо Гылыкова, а также всей операционной бригады:

- Операция была плановой, то есть мы были абсолютно готовы, проделали тщательную предварительную работу и были настроены. В общей сложности мы провели в операционной более шести часов, все прошло в штатном режиме, - прокомментировал Эрдэни Сондуев, кардиохирург РКБ им. Н.А. Семашко, к.м.н.

- Проснулся я уже в реанимации, где провел потом пять дней. Было трудно, но за это время я увидел изнутри работу коллектива ОАР № 2: все действия четкие и слаженные, особенно меня удивила стерильность, даже никогда не задумывался об этом, а сейчас было время обратить внимание и восхититься. Потом перевели уже в отделение, где также обо мне продолжили заботиться - медицинские сестры потрясающие, стоит лишь обратиться, сразу же помогут. Я искренне благодарю всех хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер за свою вторую жизнь! Особую благодарность хотелось бы выразить кардиологу Александру Дамбаеву, я, наверное, за всю жизнь столько наставлений не получал, сколько за эти в дни в больнице - буду стараться придерживаться всех его рекомендаций, - поблагодарил коллектив наш пациент.

Сейчас мужчина находится дома в кругу любящей семьи и отмечает значительное улучшение состояния.

- Успех в данном случае стал возможен, в том числе, благодаря своевременной диагностике, поэтому призываем каждого вовремя обращаться за медицинской помощью и проходить ежегодную диспансеризацию по месту жительства, - сказали врачи.

Фото: Номер один