Мастер-план навсегда изменит облик Улан-Удэ

Проект комплексного развития территории (КРТ), который реализуется в центральной исторической части Улан-Удэ и о котором много говорят, является одним из элементов мастер-плана развития города. Это «пилотный» проект, за которым последуют проекты КРТ в других частях города.Работы в рамках «пилота» уже развернуты. Например, как заметили улан-удэнцы, развитие коммунальных сетей не останавливается даже зимой – работают рабочие. Центру города будет надо больше водоснабжения, тепла, больше канализационных мощностей и электричества.Реализация мастер-плана, в свою очередь, является значимой частью развития Бурятии, в целом.«Ключевые проекты, которые мы будем реализовывать в предстоящий период – это, безусловно, реализация мероприятий мастер-плана Улан-Удэ и Северобайкальска. Утверждены более 40 мероприятий по Улан-Удэ и 24 – по Северобайкальску. Финансирование обеспечено. Более того, в рамках Восточного экономического форума Владимир Владимирович (Путин. — прим.) поручил, чтобы по всем нацпроектам были внесены изменения, предусматривающие финансирование реализации мероприятий мастер-планов дальневосточных городов, если они еще не попали в нацпроекты. С такой позицией президента, уверенность, что мастер-планы будут реализованы, становится железобетонной», - отметил Алексей Цыденов, глава республики, на недавней пресс-конференции.Внешний облик города очень сильно изменится, как и его внутренний потенциал. В центральной части г. Улан-Удэ появится квартал «Улаан хото». Глава напомнил, что там будет и жилищная застройка, и коммерческая недвижимость, и театр «Байкал», и Национальный музей, кампус, бульвары, благоустройство города в современном стиле.По словам главы, недавно состоялось заседание президиума комиссии по развитию Дальнего Востока – на строительство зданий для Нацмузея и «Байкала» выделено льготное кредитование подрядчика. «Мы знаем, что сегодня ставки (кредитования — прим.) высокие. Чтобы стоимость строительства не выросла, подрядчик получает льготное кредитование. Все реализуется, все строится и будет обеспечено», - заверил Алексей Цыденов.События развиваются стремительно.«По «Улаан хото» - продажа жилья начинается уже в начале следующего года», - отметил Алексей Цыденов, подчеркнув, что на месте строительства будущих высотных домов в 2024 г. был произведен первый снос старых строений. А переселено порядка 140 жильцов.В тех местах активно идет строительство современной школы на 760 мест в одну смену. Что касается объектов культурного наследия, которых в тех местах насчитывается 13, то их сохранят и отремонтируют. Внутри них разместят магазины, кафе.«Это наши старые красивые дома. По большей части они сейчас не используются. Они будут восстановлены и включены в городскую жизнь. Будут украшать облик города, вносить свой вклад в городскую экономику, в туристическую привлекательность. И не только для туристов. Просто для нашим жителей, чтобы ходить по красивому городу», - сказал глава.По будущему межвузовскому кампусу финансирование тоже заложено. В первом квартале будущего года заканчивается проектирование, затем документация пройдет экспертизу и все рассчитывают, что в будущем году пройдут торги по отбору подрядчика и подписание с компанией-победителем контракта на строительство этого масштабного объекта.Продолжится развитие общественного транспорта, намечено облегчить передвижение по городу на транспорте путем возведения нескольких путепроводов через железнодорожную колею, о чем мечтают многие жители г. Улан-Удэ, откроется возможность для реального перехода части домов частного сектора на электроотопление.Огромное влияние на жизнь города окажет окончание строительства «ТЭЦ-2», которая будет вырабатывать не только тепло, но и электроэнергию. Одновременное развитие тепломагистралей позволит осуществить революционное преобразование системы улан-удэнского теплоснабжения. Появится возможность массового переключения потребителей между «ТЭЦ-1» и «ТЭЦ-2», что очень важно для потребителей при аварии на какой-то из «ТЭЦ».Плюс будут одна за другой закрываться малоэффективные квартальные котельные.Поэтапно идут работы, в итоге которых на электроотопление в Улан-Удэ к 2030 г. перейдут более 12 тыс. домов. Деньги в сумме порядка 20 млрд. рублей на это заложены.Модернизация электросетей поможет, в целом, повысить надежность электросетей. Заложено субсидирование на перевод дома на электроотопление — на закупку электрооборудования, которое будет в доме устанавливаться.В столице региона первые дома переведут на электроотопление в 2025 году.В ходе пресс-конференции глава республики детально ответил на все вопросы СМИ о мастер-плане г. Улан-Удэ, продемонстрировав, что держит его реализацию под контролем и полностью в курсе происходящего.