«Народный фронт» разыскивает «Кулибиных» в Бурятии

В России образован «Кулибин клуб» - организация, помогающая изобретателям и инженерам (как частным лицам, так и организациям) разрабатывать технику и различные средства для нужд СВО. Инновационные проекты в военной сфере могут получить финансирование до 100 млн. рублей. Курирует работу клуба Общероссийский народный фронт.Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений, более 80 из них уже системно поставляются на линии боевого соприкосновения. Многие производители кратно увеличили объёмы производства. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тысяч изделий малых КБ и гражданских производителей.В Бурятии уже есть примеры «Народного оборонно-промышленного комплекса». Например, была разработана наземная роботизированная система, налажено мелкосерийное производство различных пластиковых деталей для нужд бойцов.