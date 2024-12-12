Изначально планировалось в следующем году заасфальтировать дворы и обновить возле домов детскую площадку. Однако план решено было изменить с учетом предложений жителей. Как рассказал депутат Беликто Цыбиков, в итоге у домов организуют дополнительные парковочные места, а пешеходные зоны и площадку перед мусорными контейнерами приведут в порядок. Проезды между домами заасфальтируют.







В 2025 году в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» в Улан-Удэ благоустроят придомовую территорию на улице Ринчино, 2, 3, 4 и 5. Накануне обсудить вопросы по реализации программы собрались депутаты горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков и Народного Хурала Бурятии Денис Гармаев, а также местные жители и обслуживающая компания.Что касается детской площадки, то ее благоустроят в 2026 году.Помимо этого, в программу «Комфортная городская среда» было решено включить дворы домов 26, 27 и 28 по улице Ринчино. О сроках проведения работ будет сообщено дополнительно.Фото: горсовет Улан-Удэ