В Бурятии сельчанин незаконно выловил 54 хвоста «соровой» рыбы

В Баргузинском районе Бурятии 64-летнего сельчанина уличили в незаконной добыче «соровой» рыбы в период весеннего нереста.

Сотрудники МВД и Росгвардии заметили мужчину во время патрулирования побережья реки Ина. Он причалил к берегу на резиновой лодке.

Правоохранители обнаружили и изъяли у него 54 особи «соровых» рыб, выловленных с помощью сети кустарного производства. Ущерб, нанесенный водный биологическим ресурсам, составил более 45,5 тысяч рублей.

«С места происшествия изъяты рыба, резиновая лодка и рыболовная сеть. По словам фигуранта, рыбу он выловил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказали в МВД по Бурятии.