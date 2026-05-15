Общество 15.05.2026 в 09:50

Ученые Бурятии создали биостимулятор, повышающий урожайность пшеницы в засуху

Препарат изготовлен из шкуры скота
A- A+
Текст: Карина Перова
Ученые Бурятии создали биостимулятор, повышающий урожайность пшеницы в засуху
Фото: ВСГУТУ

В Бурятии ученые ВСГУТУ создали биостимулятор, который повышает урожайность пшеницы на 40% в условиях засухи. Подчеркивается, что препарат изготовлен из отходов сырья животного происхождения, в том числе из шкуры скота, поэтому не содержит химически опасных веществ и является биоразлагаемым.

Команда начала исследования в 2025 году на базе малого инновационного предприятия «ЭКОМ» ВСГУТУ. Весной и летом состоялись полевые испытания препарата совместно с Бурятским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. Ученые высадили обработанные биостимулятором и необработанные зерна пшеницы сорта «Бурятская» в Иволгинском районе.

В ходе эксперимента они протестировали три вида препарата – нейтральный, щелочной и кислотный. Наилучший результат показал последний из них. В пресс-службе университета заявили, что средняя урожайность обработанных кислотным биостимулятором семян составила 3,3 ц/га, что на 40% больше показателя обычных посевов с такой же площади.

«Биостимулятор помогает семенам прорастать в условиях засухи за счёт создаваемого вокруг зерна благоприятного микроклимата. Это обеспечивает растениям дополнительное питание на ранних стадиях развития и повышает их устойчивость к стрессовым факторам», - рассказала один из авторов разработки, заведующая молодежной научно-исследовательской лабораторией ВСГУТУ Туяна Тумурова.

Теги
ученые пшеница биостимулятор

Все новости

В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
15.05.2026 в 10:35
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
15.05.2026 в 10:28
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
15.05.2026 в 10:14
Жители Бурятии провалили планы мошенников
15.05.2026 в 10:09
В Бурятии проведут масштабный День табунщика
15.05.2026 в 10:01
В школах Бурятии внедрят цифровую среду
15.05.2026 в 09:53
Ученые Бурятии создали биостимулятор, повышающий урожайность пшеницы в засуху
15.05.2026 в 09:50
Председатель Госдумы призвал объяснить прогнозы о росте тарифов ЖКХ
15.05.2026 в 09:41
С жителя Бурятия взыскали 80 тысяч за 80 штрафов
15.05.2026 в 09:40
Артисты Дархана и Улан-Удэ исполнили «Песнь братства» в Бурятском театре драмы
15.05.2026 в 09:31
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
Бумажная волокита тянется с 2024 года
15.05.2026 в 10:35
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
Там планируют установить качели, фотозоны и павильоны
15.05.2026 в 10:28
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
Поговорка «Бог придумал Сочи, а чёрт Могочи» в Забайкалье больше не работает
15.05.2026 в 10:14
Жители Бурятии провалили планы мошенников
Холодный рассудок помог им сохранить свои сбережения
15.05.2026 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru