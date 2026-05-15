Ученые Бурятии создали биостимулятор, повышающий урожайность пшеницы в засуху

В Бурятии ученые ВСГУТУ создали биостимулятор, который повышает урожайность пшеницы на 40% в условиях засухи. Подчеркивается, что препарат изготовлен из отходов сырья животного происхождения, в том числе из шкуры скота, поэтому не содержит химически опасных веществ и является биоразлагаемым.

Команда начала исследования в 2025 году на базе малого инновационного предприятия «ЭКОМ» ВСГУТУ. Весной и летом состоялись полевые испытания препарата совместно с Бурятским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. Ученые высадили обработанные биостимулятором и необработанные зерна пшеницы сорта «Бурятская» в Иволгинском районе.

В ходе эксперимента они протестировали три вида препарата – нейтральный, щелочной и кислотный. Наилучший результат показал последний из них. В пресс-службе университета заявили, что средняя урожайность обработанных кислотным биостимулятором семян составила 3,3 ц/га, что на 40% больше показателя обычных посевов с такой же площади.

«Биостимулятор помогает семенам прорастать в условиях засухи за счёт создаваемого вокруг зерна благоприятного микроклимата. Это обеспечивает растениям дополнительное питание на ранних стадиях развития и повышает их устойчивость к стрессовым факторам», - рассказала один из авторов разработки, заведующая молодежной научно-исследовательской лабораторией ВСГУТУ Туяна Тумурова.