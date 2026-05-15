Общество 15.05.2026 в 09:00

Штрафы грозят за сорняки на участке

Какая растительность может подкосить бюджет
«Правда ли, что теперь могут оштрафовать за сорняки на даче и за борщевик?» Баярма, г. Улан-Удэ.

С 1 марта 2026 года собственники и арендаторы участков обязаны уничтожать опасные растения, прежде всего борщевик Сосновского. За заросший участок грозят штрафы.

За борщевик (ст. 8.7 КоАП РФ): для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 50–100 тысяч, для юрлиц — 400–700 тысяч. В некоторых регионах действуют и местные штрафы (например, в Подмосковье — 5 тысяч рублей).

За обычную траву и прочие сорняки на дачном или садовом участке наказание мягче (ст. 8.8 КоАП РФ): для граждан — 300–500 рублей, для должностных лиц — 500–1000 рублей, для юрлиц — до 10 тысяч рублей.

Что ещё важно: при повторных нарушениях могут выдать предписание, а в запущенных случаях — изъять участок через суд. Если оплатить штраф в течение 20 дней, можно отдать только половину суммы. Бороться с борщевиком нужно механически (скашивание, выкапывание) или химически, начиная до цветения.

