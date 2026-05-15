Общество 15.05.2026 в 09:31
Артисты Дархана и Улан-Удэ исполнили «Песнь братства» в Бурятском театре драмы
В концертной программе выступили ведущие коллективы и солисты двух городов
Текст: Андрей Константинов
Дни экономики и культуры города Дархан в столице Бурятии начал концерт «Песнь братства» в Бурятском государственном академическом театре драмы им. Х. Намсараева.
– Дни Дархана в Улан-Удэ – это не просто культурный обмен. Это наша с вами остановка на большом, совместном маршруте, который называется дружба. Мы – города-побратимы, а значит, мы – попутчики и друзья. Мы идём по жизни вместе, делимся энергией для новых свершений и помогаем друг другу. Я уверен, что Дни Дархана станут для всех нас не просто праздником, а настоящим источником вдохновения, – поприветствовал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В концертной программе выступили ведущие творческие коллективы и солисты из Дархана и Улан-Удэ.
В фойе театре была развёрнута ярмарка и проходила фотовыставка «История нерушимой дружбы Улан-Удэ и Дархана», освещающая этапы и современное развитие сотрудничества городов.
– Дархан намерен в дальнейшем последовательно развивать многоплановое социально-экономическое сотрудничество с городом Улан-Удэ, укрепляя дружбу и братские отношения между народами наших городов. Пусть многовековая дружба и сотрудничество Монголии и России, также братские связи наших городов крепнут и расширяются с каждым годом! – заявила председатель Хурала гражданских представителей Дархан-Уул аймака Монголии заявила А. Янжмаа.
Следующий совместный концерт в рамках Дней экономики и культуры города Дархан состоится 15 мая в 18:00 на площади Советов (6+).
