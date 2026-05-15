Общество 15.05.2026 в 09:40

С жителя Бурятия взыскали 80 тысяч за 80 штрафов

Мужчина был злостным нарушителем ПДД
A- A+
Текст: Елена Кокорина
С жителя Бурятия взыскали 80 тысяч за 80 штрафов

За нарушение правил дорожного движения судебные приставы взыскали с жителя Окинского района Бурятии свыше 80 тысяч рублей. В отношении должника было возбуждено 80 исполнительных производств – именно столько раз автомобиль 24-летнего водителя попадал в объективы дорожных видеокамер.

Суммы задолженности по штрафам ГАИ варьировались от 750 рублей до 3 тысяч рублей. Для взыскания долга, судебные приставы арестовали его банковские счета и запретили любые регистрационные действия в отношении автомобиля.

- Оплатить задолженность можно через Госуслуги или сформировать в «Банке данных исполнительных производств» квитанцию и оплатить задолженность в любом банке, - напомнили в УФССП республики.

Фото: нейросеть

 

Теги
штрафы

Все новости

В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
15.05.2026 в 10:35
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
15.05.2026 в 10:28
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
15.05.2026 в 10:14
Жители Бурятии провалили планы мошенников
15.05.2026 в 10:09
В Бурятии проведут масштабный День табунщика
15.05.2026 в 10:01
В школах Бурятии внедрят цифровую среду
15.05.2026 в 09:53
Ученые Бурятии создали биостимулятор, повышающий урожайность пшеницы в засуху
15.05.2026 в 09:50
Председатель Госдумы призвал объяснить прогнозы о росте тарифов ЖКХ
15.05.2026 в 09:41
С жителя Бурятия взыскали 80 тысяч за 80 штрафов
15.05.2026 в 09:40
Артисты Дархана и Улан-Удэ исполнили «Песнь братства» в Бурятском театре драмы
15.05.2026 в 09:31
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
Бумажная волокита тянется с 2024 года
15.05.2026 в 10:35
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
Там планируют установить качели, фотозоны и павильоны
15.05.2026 в 10:28
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
Поговорка «Бог придумал Сочи, а чёрт Могочи» в Забайкалье больше не работает
15.05.2026 в 10:14
Жители Бурятии провалили планы мошенников
Холодный рассудок помог им сохранить свои сбережения
15.05.2026 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru