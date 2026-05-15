С жителя Бурятия взыскали 80 тысяч за 80 штрафов

За нарушение правил дорожного движения судебные приставы взыскали с жителя Окинского района Бурятии свыше 80 тысяч рублей. В отношении должника было возбуждено 80 исполнительных производств – именно столько раз автомобиль 24-летнего водителя попадал в объективы дорожных видеокамер.

Суммы задолженности по штрафам ГАИ варьировались от 750 рублей до 3 тысяч рублей. Для взыскания долга, судебные приставы арестовали его банковские счета и запретили любые регистрационные действия в отношении автомобиля.

- Оплатить задолженность можно через Госуслуги или сформировать в «Банке данных исполнительных производств» квитанцию и оплатить задолженность в любом банке, - напомнили в УФССП республики.

