Политика и власть 15.05.2026 в 09:41

Председатель Госдумы призвал объяснить прогнозы о росте тарифов ЖКХ

В ближайшие 4 года их могут увеличить на 33%
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: скриншот видео
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин отреагировал на озвученные накануне прогнозы Минэкономразвития в части роста тарифов на коммунальные услуги до 2029 года.

Спикер Госдумы отметил, что уже поступило огромное количество обращений со стороны граждан, потому что в этом прогнозе в течение четырех лет министерство предлагает увеличить тарифы на 33,5%.

— «Получается, с одной стороны, то же министерство экономического развития говорит о снижении инфляции — до конца года высказывает прогнозы, что снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов двукратный относительно инфляции. Мы не можем с этим с вами согласиться. Поэтому давайте обсуждать. Пусть придет министр экономического развития, обоснует свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы», — подчеркнул Вячеслав Володин.
