На благоустроенных территориях в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланированы праздничные мероприятия

В Бурятии сразу в нескольких населенных пунктах, отремонтированных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», пройдут массовые гуляния.В Гусиноозерске планируется установить ёлку и новогодний городок в центральном парке города, который благоустроен в результате победы на Всероссийском конкурсе среди малых городов ДФО. Реконструкция проходила в 2022-2023 годах. Это общественное пространство пользуется спросом у населения, сюда приходят отдохнуть, позаниматься спортом, покататься на велосипедах. А в преддверии главного праздника территорию украсят гирляндами, фигурами сказочных персонажей, организуют праздничные мероприятия.В Кяхте новогоднюю елку планируют установить на центральной площади 15 декабря, благоустроенной в 2020 году в рамках нацпроекта. Она соберет вокруг себя и детей, и взрослых. Они будут водить хороводы под новогодние мелодии.В Бабушкине также запланированы народные праздничные мероприятия на площадке «Радуга». Эту территорию по ул. Карла Маркса, 24а начали благоустраивать сами жители несколько лет назад. Тогда они подготовили территорию, выкорчевали корни деревьев, провели отсыпку и планировку.«В 2023 и 2024 году эту территорию отдали на голосование. В котором приняли активное участие жители. В итоге в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» приобрели и установили тренажеры. Таким образом, эта программа за эти годы реализована в каждом районе и населенном пункте. Пример жителей Бабушкина показателен, они активно участвовали в благоустройстве, они предложили свою территории для обновления в рамках ФКГС. Для этого администрация включила территорию в муниципальную программу», - рассказал заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич.На следующий год планируется выполнить ограждение площадки, входную группу и выложить плитку. К празднику территорию и прилегающие дома украсят гирляндами. В центре установят елку, подведут итоги конкурса елочных игрушек, а также на лучшую снежную сказочную скульптуру. В конкурсах принимают участие и семья Олега и Юлии Окладниковых, они воспитывают троих детей.«Что нужно человеку для счастья? Свой дом, крепкая семья и, конечно же, дети, о счастье которых просто необходимо позаботиться, в том числе строительством детской площадки. Именно она сможет украсить нашу территорию, создать для ребенка мир, в котором ему будет просторно, увлекательно и комфортно», - говорит глава семьи Олег Окладников.30 декабря детям и взрослым организуют игры, и покажут спектакль возле ёлки «Приключения сказочных героев». Молодые семьи поздравят с рождением детей в 2024 году. А в саму новогоднюю ночь традиционно жители встретятся возле ёлки, чтобы поздравить друг друга с волшебным праздником.