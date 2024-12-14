«Вторичка» против новостроек

Безопасное и комфортное жилье – базовая потребность для любого человека. Если бы сюда добавить еще «доступное», то жизнь стала бы не серой повестью, а яркой сказкой. Но реалии сегодня другие: цены на недвижимость продолжают ползти вверх, а ипотека становится все более недоступной.По данным Росстата, в 2023 году ввод жилья в России достиг 110,44 млн кв. м. Таким образом, был зафиксирован абсолютный рекорд. Но, несмотря на впечатляющие темпы роста, отмечено неоправданное завышение стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья.Как отмечают эксперты в области недвижимости, новое жилье – это не «цемент и кирпич», а «прочие затраты», которые в итоге составляют больше половины от общей стоимости и не являются прозрачными. В целом рост цен на строительные материалы влияет на стоимость квадратного метра, но не так критично, как предполагалось. Согласно исследовательским данным, доля стоимости материальных затрат (включая стоимость материалов, деталей, конструкций) в стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья России снизилась до 27% в течение десяти лет анализируемого периода (2013 - 2023 гг.). А доля прочих затрат в динамике за десять лет, наоборот, выросла на 22%.Если взять среднегодовую стоимость квадратного метра новой квартиры в России, которая была рассчитана как среднеарифметическая цена за четыре квартала, по данным Росстата, то она выходит 132 632 рубля за 2023 год.В структуре указанной средней цены доля затрат на строительно-монтажные работы составляет 46% (в денежном эквиваленте это 61 457 рублей). Сюда входят материальные затраты (стоимость материалов, деталей и конструкций); затраты на оплату труда и единый социальный налог; амортизация основных средств; прочие затраты.Остальные 54% (71 174 рубля) – это прибыль девелопера; затраты застройщиков на приобретение прав на земельный участок; стоимость строительства внутриплощадочных наружных инженерных коммуникаций, стоимость работ по благоустройству и озеленению территории; получение и исполнение технических условий по подключению объекта к сетям инженерной инфраструктуры; затраты по вводу дома в эксплуатацию; затраты на рекламу, содержание компании, выплаты по кредитам.Получается, что строительно-монтажные работы и строительные материалы не являются основными факторами роста цен. И высокая стоимость на первичное жилье обусловлена ростом доли «прочих затрат».Теперь попробуем разобраться, как обстоят дела на рынке жилья в нашем регионе. За последние десять лет, если основываться на данных службы государственной статистики по Республике Бурятия, цена на новую квартиру выросла почти в три раза. В 2014 году средняя стоимость квартиры, включая типовую и элитную, составляла 41 564 рубля за 1 кв. м. А в 2024 году усредненная цена на квартиру в новостройке составляет 108 699 рублей за 1 кв. м.Интересная картина складывается на рынке вторичного жилья. По данным Бурятстата, стоимость вторичного жилья по Бурятии увеличилась в 2,4 раза, что немного ниже, чем в первичном сегменте. В денежном соотношении с 45 462 рублей за 1 кв. м в 2014 году цена выросла до 109 998 рублей в 2024 году.Согласно данным риелторов, текущая стоимость в Улан-Удэ 1 кв. м квартиры в новостройке и жилых комплексах составляет 127 154 рубля, а на вторичном рынке – 137 627 рублей.- Вторичное жилье зачастую расположено в уже развитых районах с хорошей инфраструктурой, с доступом к социальным объектам: школам, магазинам, транспорту, что является более привлекательным для покупателей.Иногда квартира на вторичном рынке может быть представлена в хорошем состоянии и готовой к проживанию, что также может увеличивать ее цену, в то время как на первичном рынке покупателю может потребоваться время и средства на отделку или улучшения. Также вторичное жилье обычно рассматривается как более стабильная инвестиция. В условиях неопределенности на рынке новые жилые комплексы могут восприниматься покупателями как менее надежные, что усиливает интерес к уже существующим объектам, – говорит представитель пресс-службы АН «Этажи» Полина Житкова.У замгендиректора АН «Владис» Сергея Некипелова относительно спроса на жилье другое мнение.- Что касается новостроек на сегодняшний день в городе, все заточено на ипотеку с господдержкой, та же самая Семейная ипотека. У разных банков свои условия, но все увеличивают первоначальный взнос. Если, допустим, у человека есть наличные средства и за эту цену можно купить новостройку, то человек пойдет все-таки покупать в новостройке, потому что износ дома по новостройке намного меньше. Если мы вкладываемся, то должны понимать, что во вторичном жилье износ дома больше, и неизвестно, принесет ли какие-то дивиденды в будущем. Некоторые люди хотят быть первыми в своем жилье и сделать ремонт по своему усмотрению, чтобы жить в нем. В целом спрос на новостройки тоже сократился. Но это вряд ли приведет к глобальному снижению стоимости. Тем не менее новостройки в приоритете, по крайней мере, в нашем городе, - утверждает Сергей Некипелов.Таким образом, эксперты подтверждают, что стоимость на вторичное жилье выше, чем в новостройках. После окончания действия массовой льготной ипотеки ставки по кредитам на первичном и вторичном рынке стали сравнимы. В связи с этим наблюдается перетекание спроса из новостроек в сегмент готового жилья.По мнению экспертов по работе с недвижимостью, в последние годы много предложений по новостройкам, что помогает компенсировать высокий спрос. Вместе с тем бурно растет рынок индивидуального жилья в столице Бурятии.Одна из причин этого, по утверждению экспертов, – активный переезд жителей из районов республики в Улан-Удэ. Это способствует увеличению спроса на жилье, в том числе на загородное. Оно стало популярным по некоторым причинам. Во-первых, возможность индивидуального строительства, так как наличие земельных участков позволяет людям создавать жилье по собственным предпочтениям и требованиям, что особенно привлекает молодые семьи.Во-вторых, инвестиционная привлекательность: загородное жилье рассматривается как инвестиция. Цены на землю и дома за городом более низкие, по сравнению с городскими, а с ростом там населения и, соответственно, спроса может вырасти и их стоимость.В-третьих, стимулирующая политика государства: некоторые программы господдержки, такие как субсидии на покупку жилья или льготные ипотечные кредиты, могут также способствовать росту интереса к загородной недвижимости.Согласно данным агентства, наиболее востребованными стали дома, расположенные в п. Вахмистрово, с. Нижний-Саянтуй, с. Сотниково, п. Забайкальский и п. Зверосовхоз.По словам экспертов, на фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке банка ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом, снижение рынка составит минимум 20%.- В 2025 году рынок ипотеки не дотянет даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 трлн рублей. Пока ставки продолжат сохраняться на таком высоком уровне, россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку станут брать только в крайних случаях и в основном на небольшие суммы, чтобы как можно скорее закрыть долг. Несмотря на более доступные условия по господдержке, спрос сократится и на нее. Фактором станет достаточно существенное изменение условий Семейной и IT-программ. В этих условиях банки сосредоточатся не на расширении базы новых заемщиков, а на поддержке тех, кто уже платит по кредитам с такими высокими ставками, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Несмотря на то, что в сентябре этого года президент России принял важное решение сохранить ставку по программам «Дальневосточная и «Арктическая» ипотеки на уровне не более 2% годовых, в октябре банки изменили условия получения кредита, и это ограничило доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения, что противоречит изначальным целям программы. В Бурятии в 2024 году по Дальневосточной ипотеке выдали 3,5 тыс. займов почти на 1,1 млрд рублей.По оценке ВТБ, по итогам 2024 года в России будет оформлено около 1,8 млн неипотечных договоров, их доля в сделках с недвижимостью вырастет до 60%. В 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять высокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ, с большой долей вероятности она будет сохраняться весь следующий год. При этом структура продаж поменяется. Собственное жилье будет оставаться для жителей России необходимым во многих ситуациях, а стоимость аренды продолжит расти. Поэтому часть клиентов предпочтет воспользоваться рыночными программами, рассчитывая на рефинансирование в будущем.Между тем в начале осени основные банки-участники программы по льготной ипотеке отчитывались об израсходовании 90% выделенных в этом году из бюджета средств на Семейную ипотеку. После этого ряд банков начали приостанавливать выдачу льготной ипотеки. Недавно Владимир Путин на заседании по нацпроектам потребовал честно сообщать о лимитах по Семейной ипотеке.«Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать: «Вот мы в силу того-то, того-то... Вот по 2%. Лимит такой-то. Кто хочет, поспешите. Лимит закончится в середине года или в ноябре, декабре». Ну надо просто честно сказать об этом», — сказал президент.Сможет ли государство реализовать свои амбициозные цели по обеспечению граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году, а также повысить доступность жилья на первичном рынке? Напомним, что обеспеченность жителей России жильем, по данным Росстата, составляет всего 28,8 кв. м на одного человека, а продолжение роста цен на жилье лишь увеличит разрыв между доходами населения и стоимостью жилья, что приведет к увеличению закредитованности и сделает непомерным груз ипотечных платежей.