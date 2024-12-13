В Бурятии на выходные потеплеет и выпадет снег

По прогнозам синоптиков, в Бурятии на предстоящие выходные немного потеплеет. В ряде районов выпадет снег, местами пройдут снегопады.По данным Гидрометцентра, сегодня ночью по республике будет облачно с прояснением, местами выпадет снег, по северной половине местами пройдут снегопады. Прогнозируется западный ветер 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с.Температура воздуха сегодня ночью будет -22, -27, местами -29, -34, по северу местами -15, -20, по Прибайкалью при снеге -8, -13. Завтра днем ожидается -12, -17, местами -3, -8 градусов.Ночью 15 декабря по республике также местами пройдет небольшой снег, по северному Прибайкалью возможны умеренные снегопады. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с.Температура ночью будет -18, -23, местами -8, -13, по юго-западу и северу -28, -33. Днем 15 декабря ожидается -7, -12, местами -17, -22, по южному Прибайкалью -1, -6.В улан Удэ сегодня ночью будет -24, -26, к утру ожидается повышение температуры до -18. Завтра днем будет -9, -11 градусов. Временами в городе пройдет снег.