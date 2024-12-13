Общество 13.12.2024 в 13:43

В Бурятии на выходные потеплеет и выпадет снег

В Улан-Удэ завтра днем будет -9, -11 градусов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на выходные потеплеет и выпадет снег
Фото: архив «Номер один»
По прогнозам синоптиков, в Бурятии на предстоящие выходные немного потеплеет. В ряде районов выпадет снег, местами пройдут снегопады.

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью по республике будет облачно с прояснением, местами выпадет снег, по северной половине местами пройдут снегопады. Прогнозируется западный ветер 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с.

Температура воздуха сегодня ночью будет -22, -27, местами -29, -34, по северу местами -15, -20, по Прибайкалью при снеге -8, -13. Завтра днем ожидается -12, -17, местами -3, -8 градусов.

Ночью 15 декабря по республике также местами пройдет небольшой снег, по северному Прибайкалью возможны умеренные снегопады. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с.

Температура ночью будет -18, -23, местами -8, -13, по юго-западу и северу -28, -33. Днем 15 декабря ожидается -7, -12, местами -17, -22, по южному Прибайкалью -1, -6.

В улан Удэ сегодня ночью будет -24, -26, к утру ожидается повышение температуры до -18. Завтра днем будет -9, -11 градусов. Временами в городе пройдет снег.
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