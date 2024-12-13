Общество 13.12.2024 в 14:23

В Гусиноозерске скоро достроят плавательный бассейн

Он расположен в двухэтажном здании на первом этаже, на втором этаже находится спортивный зал
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Гусиноозерске скоро достроят плавательный бассейн

В Гусиноозерске скоро достроят плавательный бассейн. Плавательный бассейн расположен в двухэтажном здании на первом этаже, на втором этаже будет находиться спортивный зал. Ход стройки проверил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

- Строим плавательный бассейн в Гусиноозерске. Уже выполнен монтаж каркаса подвесного потолка и потолочной плитки в помещении бассейна, облицовка стен чаши бассейна керамической плиткой, на стены нанесена двухкомпонентная гидроизоляция, - сообщил Евгений Луковников.

Он отметил, что подрядчик немного отстает от графика. Основная причина - в несогласованности действий между строителями и проектировщиками.

- Поручил ускорить темпы, увеличить количество рабочих, УКСу - взять решение проблемных вопросов на контроль.

Напомним, бассейн будет построен в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Бассейн будет предназначен для учебно-тренировочной работы, проведения соревнований, для работы спортивных секций.

- Общая сумма проекта составила более 281.9 млн. рублей, существенный вклад в финансирование внесло градообразующее предприятие Гусиноозерская ГРЭС - порядка 107 млн.рублей, - отмечали ранее в администрации Селенгинского района.


Фото: ru.freepik.com

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