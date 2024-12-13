Бизнесменов Улан-Удэ просят создать предпраздничную атмосферу

Председатель Общественной палаты Улан-Удэ Юрий Гуляев обратился к руководителям предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, управляющих организаций и ТСЖ.– Приближается любимый всеми праздник Новый год! У нас есть уникальная возможность создать предпраздничную атмосферу. Поднять настроение как вашим сотрудникам, посетителям, так и всем жителям и гостям Улан-Удэ. Общественная палата города обращается к вам с просьбой – украсить ваши фасады, входные группы, дворовые территории новогодними огнями, гирляндами, декоративными элементами, установить елки, где это возможно. Хорошее настроение, добрый настрой очень и очень нам нужны! Сделаем это хорошей предновогодней традицией – украшать наш город, готовить его к новогоднему празднику! – сказал Юрий Гуляев.