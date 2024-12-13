Общество 13.12.2024 в 15:49

В минтрансе Бурятии рассказали о ТОП-3 дорогах, отремонтированных в этом году

В рейтинг вошли дороги в Баргузинском, Закаменском и Иволгинском районах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В минтрансе Бурятии рассказали о ТОП-3 дорогах, отремонтированных в этом году

В минтрансе Бурятии рассказали о ТОП-3 дорогах, отремонтированных в этом году. В рейтинг вошли дороги в Баргузинском, Закаменском и Иволгинском районах.

Подводя итоги дорожно-строительного сезона минтранс Бурятии подготовил подборку самых-самых:

1.Самый протяжённый: Участок региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе (с 347 по 360 км). Полностью введён в эксплуатацию. Теперь жители трех сел – Улюн, Улюкчикан и Ярикта – могут наслаждаться качественным асфальтом.


2.Самая красивая: Дорога в Закаменском районе на участке 260-272 км трассы Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией. Эта живописная дорога проходит среди горных сопок и вдоль реки Джида. Проехав по этой дороге, вы сможете одновременно оценить качество покрытия и восхититься великолепием природы.


3. Самое значительное преображение: Улица Центральная в селе Верхняя Иволга. Ранее гравийная дорога, протяженностью более 1 км, теперь полностью заасфальтирована, оборудованы тротуары и освещение, установлены пешеходные переходы и светофоры.


Все дороги были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: минтранс Бурятии

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