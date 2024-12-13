21 благоустроенный дом в Бурятии передали специалистам сельской местности. Дома получили работники социальной сферы, агропромышленного комплекса и ветеринар по программе минсельхозпрода Бурятии «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023-2024 гг.

Комфортабельные дома получили 18 специалистов социальной сферы, 2 работника агропромышленного комплекса и 1 ветеринар. Каждый дом оснащен необходимыми инженерными коммуникациями, включая централизованные или автономные системы водоснабжения, канализации и отопления.

- Молодые специалисты остро нуждаются в доступном жилье, особенно когда они выбирают работу на своей малой родине. Программа комплексного развития сельских территорий предоставляет уникальную возможность жить и работать в комфортных условиях, оставаясь верными своему краю. Это не просто поддержка отдельных людей, это вклад в будущее наших сел и деревень, - отметил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.

Чтобы получить комфортное жилье, специалисты должны работать по трудовому договору на сельской территории и нуждаться в улучшении жилищных условий. После пяти лет работы специалист получает возможность приобрести жилье за 10% от его стоимости, а через десять лет - всего за 1%.

В 2025 году запланировано обеспечение жильем 8 специалистов образования, сельского хозяйства и ветеринарии в пяти районах республики: Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Мухоршибирском и Селенгинском.

Фото: минсельхозпрод РБ