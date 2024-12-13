Пожарные и спасатели Бурятии подвели итоги года

Государственная противопожарная служба Бурятии и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы подвели итоги 2024 года.

- 255 спасённых людей, 49 раз предотвращен переход огня на населённые пункты, 5 новых пожарных автомобилей, свыше 4000 проведённых уроков безопасности, правилам пожарной безопасности обучено свыше 335 тысяч граждан, в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону устранено 1700 нарушений, открытие музея пожарной охраны – именно таким запомнился уходящий год для огнеборцев государственной противопожарной службы Республики Бурятия, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Помимо этого, лучшими отрядами по итогам смотра-конкурса стали: 8-й Прибайкальский отряд, 9-й Мухоршибирский отряд, 10-й Тункинский отряд.

Не менее насыщенным выдался год и для спасателей Бурятской поисково-спасательной службы Республики Бурятия.

Было проведено 178 выездов на аварийно-спасательные и поисковые работы, спасено 39 человек, во время подтоплений населённых пунктов спасатели и пожарные оперативно проводили работы по эвакуации жителей, также БРПСС получили новую лодку «Абакан-Jet» и профессиональный квадрокоптер.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС