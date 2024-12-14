Общество 14.12.2024 в 13:00

За 6 лет в Бурятии благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» построено 24 объекта водоснабжения

Еще 4 будут сданы до конца года
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Текст: Иван Иванов
За 6 лет в Бурятии благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» построено 24 объекта водоснабжения
Фото: Минстрой Бурятии
Качественной водой из централизованных источников будет обеспечено 120 тысяч жителей Бурятии благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На итоговой пресс-конференции Минстроя Бурятии врио министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин рассказал о реализации федерального проекта «Чистая вода».

С 2019 года объекты централизованного водоснабжения построены в разных уголках Бурятии. В с. Турунтаево и с. Турка Прибайкальского района, с. Нурселение и с. Тапхар Иволгинского района, в с. Кабанск, в с. Хара Усун Баргузинского района, с. Холтосон Закаменского района и др.

До конца этого года сдадут объекты централизованного водоснабжения в мкр. Верхняя Берёзовка и на Левобережной части города Улан-Удэ, а также в с. Мухоршибирь.

«У Бурятии больше всех проектов по «Чистой воде» среди других регионов. С 2019 года каждый год участвуем в этом федеральном проекте. С 2019 по 2023 годы у нас было построено и введено 22 объекта в разных населенных пунктах. В этом году заканчиваем еще 6 объектов. На Верхней Березовке сети промыты, ведется работа по сдаче. На Левобережье построено 18 км сетей, там проложены сети под Степной протокой горизонтальным бурением. Обеспечили доступ к качественной воде для 50 тысяч жителей. Очень серьезные работы были проведены, сейчас работы принимаются» - отметил врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.

В районном центре Мухоршибирь почти 2,5 тысяч жителей обеспечат в селе централизованным качественным водоснабжением после завершения всех работ. По итогам реализации этих проектов будут обеспечены качественной питьевой водой 59,3% от общего населения в республике, и 89% городского населения.

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