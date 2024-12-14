Общество 14.12.2024 в 09:44

Депутат горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков встретился с ТОСовцами

Народный избранник наградил самых активных жителей
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Текст: Петр Санжиев
Депутат горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков встретился с ТОСовцами
Фото: "Номер один"
В Октябрьском районе Улан-Удэ прошла встреча членов ТОСов, которые работают на территории одномандатного избирательного округа №26.

Встречу организовал Беликто Цыбиков - депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов от данного округа. Он хорошо известен местным жителям, т. к. все последние годы представлял их в горсовете.

На выборах нового созыва Улан-Удэнского горсовета, которые прошли в минувшем сентябре, Беликто Цыбиков был вновь избран депутатом. «Очень хороший депутат, всегда на связи с нами, всегда помогает», - говорят люди.

В этом году границы округов немного поменялись. В ходе «перенарезки», округ, от которого ранее избирался депутат, изменил свою конфигурацию – что-то ушло, что-то пришло. Количество жителей, избирателей осталось примерно прежним, однако территориально он стал обширнее.

«Улицы Мокрова, Калашникова, ушли в другой округ. Прибавился 101-й микрорайон, 102-й и 120-й микрорайоны, а также часть микрорайона Горького. Есть и большой частный сектор, и благоустроенные многоквартирные дома. На округе у нас работали три ТОСа. Это ТОС «Новая Комушка», ТОС «Радужный» и «Туяа». Но совсем недавно организовался еще один – ТОС «Беркут» в 120-м микрорайоне», - сказал Беликто Цыбиков.

Суть корректировок в том, что в Железнодорожном районе со снижающимся населением убрали один «горсоветовский» округ, а в растущем Октябрьском районе добавили.

На встрече он отметил, что в связи с изменениями и пришла идея в конце года собрать активных жителей округа, чтобы они познакомились, обменялись опытом, обсудили планы и проблемы. «Надо, чтобы ТОСовцы округа знали друг друга», - такова позиция депутата.

Идя на сентябрьские выборы, Беликто Цыбиков уже работал на обновленном округе.  
Народный избранник поблагодарил собравшихся за доверие, которое ему вновь оказали, поддержав его кандидатуру, доложил собравшимся о том, что делается на округе.  

«Проблематика везде примерно одинаковая», - сказал депутат.

Так, в 102-м микрорайоне есть вопрос ремонта дворов.

«На следующий год дворы у четырех домов уже включены в нужный перечень по программе развития комфортной городской среды. Мы совместно с депутатом Народного Хурала Денисом Гармаевым выезжали, встречались с жителями этого микрорайона», - рассказал собравшимся депутат, который готов взаимодействовать со всеми, кто заинтересован в улучшении жизни людей на его округе №26.

ТОСовцы – люди разных возрастов, профессий, национальностей и т. д. Но их объединяет активная жизненная позиция, готовность делать, а не ждать, когда сделают другие – особенно в сфере благоустройства. Они не только решают вопросы, касающиеся повседневной жизни, но и поддерживают бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.


«Спасибо вам за ваш труд, за вклад в развитие района и города!», - поблагодарили ТОСовцев в ходе встречи.

Во встрече участвовали представители горадминистрации, администрации Октябрьского района, «Ассоциации ТОСов г. Улан-Удэ». Они все высоко оценили работу ТОСов, чьи посланцы присутствовали в зале, и депутата Беликто Цыбикова.

Было приятно увидеть живую легенду города и республики Леонида Синегрибова, услышать его небольшое выступление. Он не только главред единственной в мире газета жертв нацизма «Судьба», но и активист местного сообщества.

На встрече обсудили, чего удалось достичь, народ узнал, что будет. В начале выступил детский ансамбль, исполнивший под музыку бурятский танец. Была развернута выставки изделий, которые делают своими руками  умельцы из ТОСов округа.


Все депутаты горсовета стараются планомерно исполнять наказы избирателей. Хотя, конечно, бывает, что надо вносить корректировки в первоначальные планы.

Депутат сообщил, что на будущий год были запланированы работы по детской площадке. В связи с определенным недостатком средств, принято решение направить средства на асфальтирование, устройство парковочных «карманов», благоустройство дворов, а работы по площадке перенесли на 2026 г.

На все, что хотелось бы, денег пока не хватает, но первоочередные вопросы от освещения до грейдирования, безусловно, решаются.

По словам Беликто Цыбикова, на округе в каждом микрорайоне есть активные жители, неравнодушные к тому, как живет их двор, их улица. «Проблем у нас еще достаточно», – честно сказал он.

Торжественной частью встречи стало награждение наиболее активных членов местных ТОСов. Беликто Цыбиков вручил им благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета, и небольшие памятные подарки. В числе награжденных - руководитель волонтерского сообщества «Зов сердца», которое с начала спецоперации помогает бойцам из Бурятии. Само сообщество также получило благодарственное письмо.

«Я всегда говорю - у нас нет отдаленных микрорайонов, у нас единый город. У всех должны быть хорошие дороги, социальные учреждения, детские площадки… Работаем дальше! Есть механизмы, есть варианты», - сказал Беликто Цыбиков.
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