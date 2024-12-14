Депутат горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков встретился с ТОСовцами

ТОСовцы – люди разных возрастов, профессий, национальностей и т. д. Но их объединяет активная жизненная позиция, готовность делать, а не ждать, когда сделают другие – особенно в сфере благоустройства. Они не только решают вопросы, касающиеся повседневной жизни, но и поддерживают бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.







На встрече обсудили, чего удалось достичь, народ узнал, что будет. В начале выступил детский ансамбль, исполнивший под музыку бурятский танец. Была развернута выставки изделий, которые делают своими руками умельцы из ТОСов округа.





В Октябрьском районе Улан-Удэ прошла встреча членов ТОСов, которые работают на территории одномандатного избирательного округа №26.Встречу организовал Беликто Цыбиков - депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов от данного округа. Он хорошо известен местным жителям, т. к. все последние годы представлял их в горсовете.На выборах нового созыва Улан-Удэнского горсовета, которые прошли в минувшем сентябре, Беликто Цыбиков был вновь избран депутатом. «Очень хороший депутат, всегда на связи с нами, всегда помогает», - говорят люди.В этом году границы округов немного поменялись. В ходе «перенарезки», округ, от которого ранее избирался депутат, изменил свою конфигурацию – что-то ушло, что-то пришло. Количество жителей, избирателей осталось примерно прежним, однако территориально он стал обширнее.«Улицы Мокрова, Калашникова, ушли в другой округ. Прибавился 101-й микрорайон, 102-й и 120-й микрорайоны, а также часть микрорайона Горького. Есть и большой частный сектор, и благоустроенные многоквартирные дома. На округе у нас работали три ТОСа. Это ТОС «Новая Комушка», ТОС «Радужный» и «Туяа». Но совсем недавно организовался еще один – ТОС «Беркут» в 120-м микрорайоне», - сказал Беликто Цыбиков.Суть корректировок в том, что в Железнодорожном районе со снижающимся населением убрали один «горсоветовский» округ, а в растущем Октябрьском районе добавили.На встрече он отметил, что в связи с изменениями и пришла идея в конце года собрать активных жителей округа, чтобы они познакомились, обменялись опытом, обсудили планы и проблемы. «Надо, чтобы ТОСовцы округа знали друг друга», - такова позиция депутата.Идя на сентябрьские выборы, Беликто Цыбиков уже работал на обновленном округе.Народный избранник поблагодарил собравшихся за доверие, которое ему вновь оказали, поддержав его кандидатуру, доложил собравшимся о том, что делается на округе.«Проблематика везде примерно одинаковая», - сказал депутат.Так, в 102-м микрорайоне есть вопрос ремонта дворов.«На следующий год дворы у четырех домов уже включены в нужный перечень по программе развития комфортной городской среды. Мы совместно с депутатом Народного Хурала Денисом Гармаевым выезжали, встречались с жителями этого микрорайона», - рассказал собравшимся депутат, который готов взаимодействовать со всеми, кто заинтересован в улучшении жизни людей на его округе №26.«Спасибо вам за ваш труд, за вклад в развитие района и города!», - поблагодарили ТОСовцев в ходе встречи.Во встрече участвовали представители горадминистрации, администрации Октябрьского района, «Ассоциации ТОСов г. Улан-Удэ». Они все высоко оценили работу ТОСов, чьи посланцы присутствовали в зале, и депутата Беликто Цыбикова.Было приятно увидеть живую легенду города и республики Леонида Синегрибова, услышать его небольшое выступление. Он не только главред единственной в мире газета жертв нацизма «Судьба», но и активист местного сообщества.Все депутаты горсовета стараются планомерно исполнять наказы избирателей. Хотя, конечно, бывает, что надо вносить корректировки в первоначальные планы.Депутат сообщил, что на будущий год были запланированы работы по детской площадке. В связи с определенным недостатком средств, принято решение направить средства на асфальтирование, устройство парковочных «карманов», благоустройство дворов, а работы по площадке перенесли на 2026 г.На все, что хотелось бы, денег пока не хватает, но первоочередные вопросы от освещения до грейдирования, безусловно, решаются.По словам Беликто Цыбикова, на округе в каждом микрорайоне есть активные жители, неравнодушные к тому, как живет их двор, их улица. «Проблем у нас еще достаточно», – честно сказал он.Торжественной частью встречи стало награждение наиболее активных членов местных ТОСов. Беликто Цыбиков вручил им благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета, и небольшие памятные подарки. В числе награжденных - руководитель волонтерского сообщества «Зов сердца», которое с начала спецоперации помогает бойцам из Бурятии. Само сообщество также получило благодарственное письмо.«Я всегда говорю - у нас нет отдаленных микрорайонов, у нас единый город. У всех должны быть хорошие дороги, социальные учреждения, детские площадки… Работаем дальше! Есть механизмы, есть варианты», - сказал Беликто Цыбиков.