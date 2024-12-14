В Улан-Удэ до апреля ограничат движение по улице Набережная

С 16 декабря на ул. Набережная в Улан-Удэ начнут поэтапно ограничивать движение для транспорта. Как сообщили в мэрии, там будут идти работы на сетях водоснабжения и канализации. Ориентировочно, они продлятся до апреля.Обновлять сети начнут от ул. Смолина и далее последовательно, участками до круговой развязки у моста через реку Уда. Полного перекрытия этой улицы не будет, а только ограничение движения по полосам. На движение общественного транспорта работы не повлияют.«Уважаемые горожане! Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда этой дороги», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.