Общество 18.12.2024 в 14:22

Старшеклассникам в Улан-Удэ рассказывают, как поступить в ведомственные вузы

Для поступления в ВУЗ нужно до 1 апреля представить в военный комиссариат заявление и необходимые документы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Старшеклассникам в Улан-Удэ рассказывают, как поступить в ведомственные вузы

В рамках занятий росгвардейцы рассказывают ребятам о порядке поступления в ведомственные высшие учебные заведения, а также в президентские кадетские училища.

- Для поступления в ВУЗ нужно до 1 апреля представить в военный комиссариат заявление и необходимые документы. Затем вы проходите предварительное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование для формирования личного дела кандидата, направляемого военным комиссариатом в учебное заведение, - отметил офицер Росгвардии майор Евгений Ерженин.

Управление Росгвардии по республике Бурятия оказывает содействие в отборе кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Телефон для справок: 8 (3012) 378-135.

В войсках национальной гвардии Российской Федерации кадровых офицеров обучают в следующих военных образовательных организациях высшего образования: Новосибирский военный институт имени генерала Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт и Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация «специалист» или «бакалавр» в зависимости от изучаемых дисциплин.

Обучение в ВУЗах Росгвардии очное и производится по профилям: правоведение, военные переводчики, психологическое обеспечение, техобеспечение войск, тыловое обеспечение войск, артиллерия, автоматические системы управления, радиотехнические системы, специалисты-кинологи.

Основные требования к абитуриентам ВУЗов: образование не ниже 11 классов среднего общеобразовательного заведения, либо средне-специальное. Для лиц, прошедших военную службу, максимальный возраст приёма в ВУЗ составляет 24 года. Для граждан, не служивших ранее в рядах ВС РФ, ценз составляет от 16 до 22 лет.

 

Фото: Номер один

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