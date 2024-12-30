Общество 30.12.2024 в 09:00

Безопасный перевод денег онлайн

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Безопасный перевод денег онлайн
Pixabay

Вопрос: «Как безопасно перевести деньги онлайн?»

Баир Ц.

Безопасно перевести деньги можно с помощью:

- номера карты — это длинный ряд из 16 цифр на ее лицевой стороне. По нему вам могут перевести деньги из любого банка;

- номера расчетного счета — 20 цифр, которые нужны для перевода денег от организаций, например, зарплаты;

- вашего номера телефона и названия банка, в котором у вас открыт счет. Эта информация нужна, если вы переводите деньги через систему быстрых платежей.

Важно: мошенники не смогут получить доступ к вашим деньгам, если будут знать только эти данные.

А вот информация, которую категорически нельзя сообщать:

- ПИН-код. С ним злоумышленники смогут снять все ваши деньги в банкомате или расплатиться вашей картой в магазине.

- CVV или CVC — это трехзначный код на обороте карты. Он нужен аферистам для онлайн-покупок от вашего имени.

Срок действия карты. В некоторых онлайн-магазинах можно расплатиться, указав только номер карты и срок ее действия.

Пароли и коды из СМС от банка. Они приходят только для подтверждения платежей. Если кто-то просит их назвать, это точно аферисты.

Помните: сотрудники банка никогда не запрашивают ПИН-код, CVV или CVC и коды из сообщений.

 

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