Безопасный перевод денег онлайн
Вопрос: «Как безопасно перевести деньги онлайн?»
Баир Ц.
Безопасно перевести деньги можно с помощью:
- номера карты — это длинный ряд из 16 цифр на ее лицевой стороне. По нему вам могут перевести деньги из любого банка;
- номера расчетного счета — 20 цифр, которые нужны для перевода денег от организаций, например, зарплаты;
- вашего номера телефона и названия банка, в котором у вас открыт счет. Эта информация нужна, если вы переводите деньги через систему быстрых платежей.
Важно: мошенники не смогут получить доступ к вашим деньгам, если будут знать только эти данные.
А вот информация, которую категорически нельзя сообщать:
- ПИН-код. С ним злоумышленники смогут снять все ваши деньги в банкомате или расплатиться вашей картой в магазине.
- CVV или CVC — это трехзначный код на обороте карты. Он нужен аферистам для онлайн-покупок от вашего имени.
Срок действия карты. В некоторых онлайн-магазинах можно расплатиться, указав только номер карты и срок ее действия.
Пароли и коды из СМС от банка. Они приходят только для подтверждения платежей. Если кто-то просит их назвать, это точно аферисты.
Помните: сотрудники банка никогда не запрашивают ПИН-код, CVV или CVC и коды из сообщений.