Жительницу Бурятии обвиняют в растрате опекунских миллионов

Жительницу Гусиноозерска обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере и уже вскоре она предстанет перед судом. Женщина усыновила двоих детей и через три года потратила 3 млн из опекунских выплат на покупку автомобиля и путевок в Турцию.

Как сообщили в Следственном комитете республики, в 2022 году обвиняемая вместе с супругом оформила опеку над двумя несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей. В марте 2025 года женщиной в банке были открыты номинальные счета подопечных детей, куда позднее поступили страховые выплаты в связи со смертью их отца, погибшего на СВО.

- Обвиняемая перевела часть платежей на свой банковский счет, после чего приобрела на них автомобиль, а также оплатила турпутевки и авиабилеты в Турцию на себя, супруга, сына и подопечных детей. Таким образом она присвоила и растратила вверенные ей в рамках опеки над несовершеннолетними денежные средства на общую сумму более 3 млн рублей, причинив потерпевшим ущерб в особо крупном размере, - сообщили в СК республики.

Растрату выявили органы опеки и попечительства при проверке финансовых операций по счетам несовершеннолетних. По их решению опека обвиняемой и супруга над детьми была прекращена. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения.

Ранее Номер один излагал свою точку зрения на историю этой семьи, заставившую по-новому взглянуть на работу органов опеки. Семейная пара, четыре года назад взявшая под опеку брата и сестру – трехлетнего Петю и шестилетнюю Аню, лишилась детей. Причиной стал запоздалый отчет о расходах, а рядовая бюрократическая формальность обернулась семейной драмой.

Фото: СК РБ