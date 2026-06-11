В Улан-Удэ опубликовали график включения горячей воды

Сегодня стало известно, когда в Улан-Удэ дадут горячую воду. График подключения опубликовали в Комитете городского хозяйства.

Напомним, недавно, 2-5 июня, «ТГК-14» провела гидравлические испытания на прочность и плотность по 2, 3, 4 и 5 тепломагистралях. Испытания затронули все районы столицы. Износившиеся сети во многих местах не выдержали повышенного напора воды и случились массовые порывы. Насчитали 177 таких мест. Величина замены труб после порывов – от участка в 1-2 метра до 50-60 метров, что сопоставимо с капремонтом теплотрассы. Из всех порывов устранено только 80. С 6 июня энергетики начали подачу воды там, где смогли.

С точными датами подключения можно ознакомиться здесь.

Фото: Номер один