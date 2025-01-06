Общество 06.01.2025 в 09:00

Ипотечная квартира и разрешение от банка

Важные моменты
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Текст: Номер один
Ипотечная квартира и разрешение от банка
Pixabay

Вопрос: «Что нельзя делать с квартирой в ипотеке без разрешения банка?» 

Анастасия Викторовна П.

Ипотечная квартира — собственность покупателя, но до погашения долга находится в залоге у банка.

Вот какие ограничения это накладывает и на что потребуется разрешение кредитора:

Продажа, дарение и обмен. Отчуждать залоговое имущество можно только с согласия банка — без этого Росреестр не зарегистрирует сделку. Согласие не потребуется, только если досрочно погасить долг и снять обременение. С 11 сентября 2024 года можно продать квартиру в залоге в упрощенном порядке.

Перепланировка. Собственник не должен допускать ухудшения залогового имущества и уменьшения его стоимости сверх нормального износа. В договоре с банком может быть указано, что работы по перепланировке нужно согласовать с ним заранее. В любом случае перепланировка должна быть узаконена.

Сдача квартиры внаем. Согласие банка потребуется, если такое условие есть в договоре. В противном случае кредитор может потребовать досрочной выплаты долга. Если в договоре нет условия о согласовании найма — квартиру можно сдавать без согласия банка, но только для использования по назначению.

На что не требуется разрешение банка:

- Текущий ремонт.

- Завещание. Но остаток долга по ипотеке перейдет наследникам вместе с квартирой.

- Прописка членов семьи.

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