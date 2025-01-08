Общество 08.01.2025 в 09:00

Изменения для покупателей новостроек

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Изменения для покупателей новостроек
Pixabay

Вопрос: «Что можно требовать от застройщика?» 

Бато Дугарович З.

1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в законе об участии в долевом строительстве:

1.   Гарантийный срок для объекта долевого строительства. Не менее 3 лет, в том числе для технологического инженерного оборудования.

2.   Неустойка при недостатках сданного жилья. Рассчитывается от стоимости расходов на устранение недостатков или от суммы возмещения. А если из-за недостатков жилье непригодно для проживания — от цены договора.

3.   Размер неустойки. 1/150 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день нарушения сроков:

- устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения цены договора;

- возмещения расходов на устранение недостатков.

Важно знать, что, если жилье куплено для предпринимательской деятельности, то размер неустойки — 1/300 ставки рефинансирования.

4.   Максимальная неустойка при недостатках. Не больше стоимости расходов, необходимых для устранения недостатков.

5.   Неустойка за нарушение сроков передачи жилья

1/300 ставки рефинансирования от цены договора за каждый день просрочки.

6.   Штраф для застройщика

5% — если застройщик добровольно не выполнил требования гражданина, а суд эти требования удовлетворил.

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