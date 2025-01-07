Досрочный возврат долгосрочных сбережений

Вопрос: «В каких случаях можно забрать деньги по программе долгосрочных сбережений?»

Ольга Р.

Деньги, которые вы вкладываете в программу долгосрочных сбережений (ПДС), можно забрать:

- через 15 лет с начала действия договора с НПФ,

- после наступления 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

Можно получить сразу полную сумму либо оформить выплаты:

- пожизненные ежемесячные,

- регулярные на срок от 10 лет и более.

Можно ли забрать деньги досрочно?

Без потерь — в особых жизненных ситуациях: на оплату дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. В любой момент, но только в размере, который прописан в договоре. Также придется заплатить пени. Во втором случае накопительная пенсия, если вы перевели ее в программу, а также инвестиционный доход и средства софинансирования останутся на вашем счете до конца срока договора.