Общество 23.12.2024 в 09:25

В Бурятии следователи заинтересовались огромной свалкой, растущей рядом с Байкалом

Несколько лет назад ее убрали, но она возникла вновь
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии следователи заинтересовались огромной свалкой, растущей рядом с Байкалом
Фото: ОНФ Бурятии
В Бурятии разрастается большая несанкционированная свалка в черте города Бабушкин. Как сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, туда свозят бытовой, промышленный и строительный мусор, выкорчеванные деревья и прочее.

«У этой свалки «богатая» история, ведь ей порядка 20 лет. В теплое время года свалка горит, дым отравляет жизнь горожанам. Еще в 2019 году представители Народного фронта вместе с местными жителями выезжали на тушение. Территорию очистили и выровняли. К сожалению, сейчас свалка вновь обрастает мусором. Местные жители сетуют, что летом опять начнется горение и едкий токсичный дым будет отравлять им жизнь», - рассказали «фронтовики».

Как отмечают общественники, возле свалки, буквально в 100 метрах, находятся очистные сооружения, рельсосварочный завод, заправочные станции, лесхоз и частный дом. А самое главное – сам город находится в центральной экологической зоне, вблизи Байкала.

По данному факту Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру. Общественники просят надзорщиков обязать собственника участка очистить территорию.

К проверке ситуации со свалкой уже подключились сотрудники Следственного комитета Бурятии.

«По данному факту проводится доследственная проверка. По её результатам будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за контроль использования городских земель и предотвращение несанкционированного размещения на них бытовых отходов», - сообщили в следственном ведомстве.
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