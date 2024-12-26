Завтра ограничат движение в центре Улан-Удэ

Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в Советском районе, как сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Работы здесь продлятся ориентировочно до начала марта. Полного перекрытия этой улицы не будет, а только ограничение движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся.

Будьте внимательны, и по возможности заранее выбирайте пути объезда участка, где будет ограничено движение.