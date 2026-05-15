В Бурятии районные власти пытаются «откосить» от ремонта «пыточной» барона Унгерна

Памятник федерального значения разваливается, а чиновники уже четвёртый год просят отсрочки
Текст: Станислав Сергеев
В Закаменском районе больше четырёх лет не могут привести в порядок здание, где в 1921 году допрашивали легендарного барона Унгерна. Объект культурного наследия регионального значения разваливается. Суд обязал местную администрацию профинансировать ремонт ещё в 2022 году, а затем - продлил срок до конца 2024-го. Районные власти выполнили часть требований, но основную работу не начали и снова просят у суда отсрочку - почти на год.

Здание, о котором идёт речь, расположено на территории Дутулурской школы. В августе 1921 года здесь допрашивали взятого в плен белогвардейского барона Унгерна. Допрос проводил командир красногвардейского отряда Щетинкин. Спустя сто лет дом, где происходили эти события, получил статус памятника истории и культуры регионального значения. Однако содержать его в надлежащем виде местные власти не спешили.

В 2018 году правительство Бурятии выпустило распоряжение, которым обязало администрацию Закаменского района провести ремонт. Район проигнорировал документ. Тогда дошло до суда. В 2022 году Закаменский районный суд обязал муниципалитет профинансировать работы: провести инженерное обследование, разработать научно-проектную документацию и отремонтировать здание. Срок установили - до 31 декабря 2024 года. Но решение не исполнили.

Комитет государственной охраны памятников проверил состояние объекта и описал его в акте как аварийное. Стены наклонены в сторону двора, крыша прогнулась, нижние венцы сгнили, завалинка полуразрушена, местами отсутствует шифер, через дыры в крыше внутрь попадает вода. Потолок намокает, балки прогнулись и начали гнить. Окна забиты кусками ДВП. Акт гласит: есть реальная угроза утраты памятника.

Исполнительное производство возбудили в январе 2025 года. К тому моменту муниципалы сроки уже сорвали. Вместо активных действий чиновники начали ходить по судам с просьбами об отсрочке. В октябре 2025 года Закаменский район уже просил отсрочку и получил отказ. Апелляция это решение подтвердила. Однако в январе 2026 года представители администрации вновь подали заявление в суд - теперь они просили перенести сроки до 1 января 2027 года.

Мотивировка та же, что и в прошлый раз: тяжёлое финансовое положение, дефицит бюджета, а решение вопросов о расходах относится к полномочиям Совета района, который является представительским органом. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляционный, вновь отказали. Судьи указали, что отсутствие или ограничение бюджетного финансирования не является безусловным основанием для отсрочки. Тем более что решение вступило в силу ещё в 2022 году - у ответчика было достаточно времени, чтобы заложить деньги в бюджет и спланировать работы.

Судья также отметила, что заявитель не привёл исключительных обстоятельств, которые объективно препятствуют исполнению. А повторное обращение с теми же доводами лишь затягивает реальное исполнение судебного акта и нарушает интересы взыскателя. Отсрочку не дали. Более того, если администрация и дальше будет уклоняться, её могут оштрафовать. 

Фото: «Номер один»

