Космонавт запечатлел новогодний Улан-Удэ

В канун Нового года с борта Международной космической станции космонавт Иван Вагнер запечатлел на снимках города, которые отмечали главный праздник страны. Среди них был и наш Улан-Удэ.

За одиннадцать часов космонавты преодолели расстояние в 9 000 километров. Космонавты начали свой путь в Петропавловске-Камчатском и закончили его в Калининграде. Всего с Международной космической станции было сделано 27 фотографий.

Фото: Роскосмос