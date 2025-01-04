Общество 04.01.2025 в 15:48

Космонавт запечатлел новогодний Улан-Удэ

Всего с Международной космической станции было сделано 27 фотографий
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Текст: Номер один
Космонавт запечатлел новогодний Улан-Удэ

В канун Нового года с борта Международной космической станции космонавт Иван Вагнер запечатлел на снимках города, которые отмечали главный праздник страны. Среди них был и наш Улан-Удэ.

За одиннадцать часов космонавты преодолели расстояние в 9 000 километров. Космонавты начали свой путь в Петропавловске-Камчатском и закончили его в Калининграде. Всего с Международной космической станции было сделано 27 фотографий.

Фото: Роскосмос

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