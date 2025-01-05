Общество 05.01.2025 в 09:02

«ЭкоАльянс» работает в усиленном режиме в новогодние праздники

Сотрудники регионального оператора по вывозу ТКО продолжали выполнять свои обязанности, обеспечивая уборку улиц от скопившегося мусора
A- A+
Текст: Номер один
«ЭкоАльянс» работает в усиленном режиме в новогодние праздники
Фото от Экоальянса

Новый год – это всегда радостный праздник, но он также приносит много забот, связанных с утилизацией большого количества отходов. В этот период резко возрастает объем бытового мусора, особенно после праздничных застолий и обилия подарков. Кроме того, все традиционно стараются избавиться от всего лишнего и навести порядок в доме, что естественно влечет за собой рост количества мусора.

И 31 декабря, и 1 января, когда многие организации прекращают свою работу, сотрудники регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов продолжали выполнять свои обязанности, обеспечивая уборку улиц от скопившегося мусора.

photo_2025-01-04_14-46-59.jpg

«С Новым годом всех, хочу поблагодарить «ЭкоАльянс», время 6:45, уже настало 1 января, приехали на октябрьскую 6-8-10 за мусором, а там гора нереальная, все убрали за 30 минут, спасибо работникам большое (отдельная благодарность человеку с лопатой), вы крутые», - гласит один из постов в популярном анонимном паблике в ВК.

photo_2025-01-04_14-47-00.jpg

Однако, не все оказались довольны работой регионального оператора. Несколько жалоб поступило из Иволгинского района. В этом году район перешел на контейнерный сбор отходов, и переполненные контейнеры вызвали недовольство местных жителей.

photo_2025-01-04_14-49-24 (2).jpg

- Сбоев в вывозе с контейнерных площадок не было, подрядная организация, обслуживающая район, заезжала на некоторые контейнерные площадки дважды. Несмотря на это, завалов избежать не удалось, так как количество отходов по сравнению с обычным графиком увеличилось в разы. Если раньше один мусоровоз мог обслужить, то же Поселье, где у нас 13 площадок за полтора рейса, то 2 января удалось вывезти отходы с трех площадок за два рейса, - отмечают в ЭкоАльянсе.

photo_2025-01-04_14-49-25.jpg

Для сравнения, если бы весь мусор с этих трех площадок разложили равномерно по футбольному полю, то слой составил бы примерно 27 сантиметров. А на месте накопления ТКО на улице Сочинская образовалось так много отходов, что к моменту возвращения мусоровоза после разгрузки за оставшимися 2 контейнерами, площадка вновь заполнена до отказа. Экипаж оперативно отреагировал и вывез весь накопившийся мусор.

photo_2025-01-04_14-49-26.jpg

– Мы понимаем, что для многих контейнерных сбор - история непривычная, люди ждали, что за мусором все-таки приедут и заберут со двора, поэтому отходы накопились. Сейчас мы забираем и убираем все, что жители оставили рядом с контейнерами, на большинстве контейнерных площадок удалось навести порядок. Но убедительно просим, отнестись с пониманием и по возможности не оставлять мусор рядом с контейнерами.

Сегодня также на помощь подрядной организации «ЭкоАльянс» направил дополнительную технику.

Стоит отметить, что успех в борьбе с мусором зависит не только от усилий регионального оператора, но и от сознательности самих жителей. Важно помнить, что правильное обращение с отходами помогает сократить их объем и облегчить работу тех, кто занимается их уборкой.

Регоператор делает всё возможное, чтобы обеспечить комфорт жителей даже в праздничные дни. Но стоит помнить, что усилия сотрудников ограничены возможностями техники и человеческими ресурсами. Поэтому и самим людям важно поддерживать чистоту своей контейнерной площадки.

Теги
экоальянс мусор

Все новости

«ЭкоАльянс» работает в усиленном режиме в новогодние праздники
05.01.2025 в 09:02
Космонавт запечатлел новогодний Улан-Удэ
04.01.2025 в 15:48
В Бурятии планируют развивать лекарственное растениеводство
04.01.2025 в 14:56
Новогодняя ночь обернулась побоями
04.01.2025 в 12:37
Конькобежцы провалились под лёд Байкала
04.01.2025 в 11:17
Военные Бурятии просят отправить им баннеры
03.01.2025 в 15:41
В Бурятии после каникул заработал Забайкальский нацпарк
03.01.2025 в 15:23
В Джидинском районе Бурятии построили эко-тропу
03.01.2025 в 14:24
В Улан-Удэ на пожаре пострадала женщина и двое ее сыновей
03.01.2025 в 14:03
В Улан-Удэ работают шесть баз по прокату лыж
03.01.2025 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 30 декабря по 5 января

Читайте также
С нового года Монголия перешла на монгольскую письменность
Ее будут использовать на официальных государственных документах
05.01.2025 в 09:55
Космонавт запечатлел новогодний Улан-Удэ
Всего с Международной космической станции было сделано 27 фотографий
04.01.2025 в 15:48
В Бурятии планируют развивать лекарственное растениеводство
Лаборатория лекарственных трав БГСХА намерена сотрудничать с центром восточной медицины
04.01.2025 в 14:56
Военные Бурятии просят отправить им баннеры

Бойцы 11-й десантно-штурмовой бригады попросили собрать для них б/у баннеры любых размеров

03.01.2025 в 15:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru