«ЭкоАльянс» работает в усиленном режиме в новогодние праздники

Новый год – это всегда радостный праздник, но он также приносит много забот, связанных с утилизацией большого количества отходов. В этот период резко возрастает объем бытового мусора, особенно после праздничных застолий и обилия подарков. Кроме того, все традиционно стараются избавиться от всего лишнего и навести порядок в доме, что естественно влечет за собой рост количества мусора.

И 31 декабря, и 1 января, когда многие организации прекращают свою работу, сотрудники регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов продолжали выполнять свои обязанности, обеспечивая уборку улиц от скопившегося мусора.





«С Новым годом всех, хочу поблагодарить «ЭкоАльянс», время 6:45, уже настало 1 января, приехали на октябрьскую 6-8-10 за мусором, а там гора нереальная, все убрали за 30 минут, спасибо работникам большое (отдельная благодарность человеку с лопатой), вы крутые», - гласит один из постов в популярном анонимном паблике в ВК.





Однако, не все оказались довольны работой регионального оператора. Несколько жалоб поступило из Иволгинского района. В этом году район перешел на контейнерный сбор отходов, и переполненные контейнеры вызвали недовольство местных жителей.





- Сбоев в вывозе с контейнерных площадок не было, подрядная организация, обслуживающая район, заезжала на некоторые контейнерные площадки дважды. Несмотря на это, завалов избежать не удалось, так как количество отходов по сравнению с обычным графиком увеличилось в разы. Если раньше один мусоровоз мог обслужить, то же Поселье, где у нас 13 площадок за полтора рейса, то 2 января удалось вывезти отходы с трех площадок за два рейса, - отмечают в ЭкоАльянсе.





Для сравнения, если бы весь мусор с этих трех площадок разложили равномерно по футбольному полю, то слой составил бы примерно 27 сантиметров. А на месте накопления ТКО на улице Сочинская образовалось так много отходов, что к моменту возвращения мусоровоза после разгрузки за оставшимися 2 контейнерами, площадка вновь заполнена до отказа. Экипаж оперативно отреагировал и вывез весь накопившийся мусор.





– Мы понимаем, что для многих контейнерных сбор - история непривычная, люди ждали, что за мусором все-таки приедут и заберут со двора, поэтому отходы накопились. Сейчас мы забираем и убираем все, что жители оставили рядом с контейнерами, на большинстве контейнерных площадок удалось навести порядок. Но убедительно просим, отнестись с пониманием и по возможности не оставлять мусор рядом с контейнерами.

Сегодня также на помощь подрядной организации «ЭкоАльянс» направил дополнительную технику.

Стоит отметить, что успех в борьбе с мусором зависит не только от усилий регионального оператора, но и от сознательности самих жителей. Важно помнить, что правильное обращение с отходами помогает сократить их объем и облегчить работу тех, кто занимается их уборкой.

Регоператор делает всё возможное, чтобы обеспечить комфорт жителей даже в праздничные дни. Но стоит помнить, что усилия сотрудников ограничены возможностями техники и человеческими ресурсами. Поэтому и самим людям важно поддерживать чистоту своей контейнерной площадки.