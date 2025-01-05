Общество 05.01.2025 в 12:27

В первые дни января в Бурятии состоялся Крестный ход

Он был посвящен трезвенной деятельности
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Текст: Татьяна Жамсуева
В первые дни января в Бурятии состоялся Крестный ход
Фото из сайта православная Бурятия

1 января в Успенском храме г. Кяхты в день памяти мученика Вонифатия, покровителя трезвости, совершается Божественная Литургия с крестным ходом по городу и чтением акафиста в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 2 января в Улан-Удэ состоялся традиционный Крестный ход, посвященный одному из самых почитаемых покровителей трезвенной деятельности Русской Православной Церкви — праведному Иоанну Кронштадтскому.

В своей проповеди отец Олег отметил, что уже многие десятилетия в России протекает самый страшный период жизни для россиян. «Начиная с 1-го января и до Рождества Христова, 7-е января, новогодние предрождественские дни дают стране и народу самое большое количество преступлений, самое большое количество смертей, отмороженных частей ног и рук у многих людей и огромное количество греха. И вина этому — пьяные новогодние традиции. Пьем за счастье, чтобы послужить греху и сатане» — подчеркнул отец Олег и снова призвал к изменению этих губительных традиций.

Как написано на сайте Епархии, Крестное шествие по улицам микрорайона Восточный г. Улан-Удэ, оглашая еще сонные после встречи Нового года окрестности торжественными песнопениями. По возвращении в Ильинский храм был отслужен молебный чин, во время которого шестнадцать человек приняли обеты трезвости на различные сроки.

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