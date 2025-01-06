Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Бурятии

По данным Гидрометцентра Бурятии, 6-7 января в республике сохранится неустойчивая местами со снегом и умеренным ветром погода. Преобладающая температура ночью составит -22, -27, при снеге -14, -19, по северо-востоку, местами юго-западу и центру -32, -38 градусов. Днем будет -11, -16, местами -21, -26 градусов. По южному и среднему побережью Байкала ночью -10, -15, днем -3, -8 градусов.8-9 января под влиянием антициклона ожидается преимущественно без осадков погода. Ветер восточный – от слабого до умеренного. Преобладающая температура ночью -27, -32, местами -34, -39, по Прибайкалью -17, -22. Днем будет -16, -21, местами -22, -27, по Прибайкалью -7, -12 градусов.