МЧС перед Рождеством проверило храмы и церкви

Сотрудники МЧС России провели превентивные мероприятия в храмах и церквях.В ходе профилактических мероприятий специалисты оказали методическую и консультативную помощь настоятелям храмов, а также обратили внимание на выполнение требований пожарной безопасности и проверили наличие первичных средств пожаротушения.«Помните о правилах пожарной безопасности. Зажженные свечи являются источником открытого огня, поэтому необходимо быть осторожными при обращении с ними», - предостерегают специалисты ведомства.Фото: МЧС