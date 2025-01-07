Общество 07.01.2025 в 09:23
МЧС перед Рождеством проверило храмы и церкви
Сотрудники напомнили священнослужителям о пожарной безопасности
Текст: Станислав Сергеев
Сотрудники МЧС России провели превентивные мероприятия в храмах и церквях.
В ходе профилактических мероприятий специалисты оказали методическую и консультативную помощь настоятелям храмов, а также обратили внимание на выполнение требований пожарной безопасности и проверили наличие первичных средств пожаротушения.
«Помните о правилах пожарной безопасности. Зажженные свечи являются источником открытого огня, поэтому необходимо быть осторожными при обращении с ними», - предостерегают специалисты ведомства.
Фото: МЧС
В ходе профилактических мероприятий специалисты оказали методическую и консультативную помощь настоятелям храмов, а также обратили внимание на выполнение требований пожарной безопасности и проверили наличие первичных средств пожаротушения.
«Помните о правилах пожарной безопасности. Зажженные свечи являются источником открытого огня, поэтому необходимо быть осторожными при обращении с ними», - предостерегают специалисты ведомства.
Фото: МЧС
Тегимчс