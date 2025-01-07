В Бурятии жителям курортного села пришлось бороться с горячим источником

В курортном селе Горячинск Прибайкальского района из-под земли неожиданно забил горячий источник. Однако радости от этого местные жители не испытали: наоборот, источник сильно усложнил жизнь местным.Об инциденте сообщил паблик Прибайкалье-инфо.24/7. Природный поток открылся рядом с территорией сельского детского сада и хлынул прямо на проезжую часть. После вода распространилась и на соседние улицы. Коммунальщикам пришлось при помощи лопат отводить воду с дороги.Напомним, из-за обилия целебных источников Горячинск в свое время стал одним из популярных в стране курортов. Основной природный лечебный фактор курорта — термальная азотная сульфатная натриевая вода с высоким содержанием кремниевой кислоты.Фото: скриншоты