Общество 07.01.2025 в 14:44
В Бурятии жителям курортного села пришлось бороться с горячим источником
Природное богатство вышло из-под контроля
Текст: Станислав Сергеев
В курортном селе Горячинск Прибайкальского района из-под земли неожиданно забил горячий источник. Однако радости от этого местные жители не испытали: наоборот, источник сильно усложнил жизнь местным.
Об инциденте сообщил паблик Прибайкалье-инфо.24/7. Природный поток открылся рядом с территорией сельского детского сада и хлынул прямо на проезжую часть. После вода распространилась и на соседние улицы. Коммунальщикам пришлось при помощи лопат отводить воду с дороги.
Напомним, из-за обилия целебных источников Горячинск в свое время стал одним из популярных в стране курортов. Основной природный лечебный фактор курорта — термальная азотная сульфатная натриевая вода с высоким содержанием кремниевой кислоты.
Фото: скриншоты
Об инциденте сообщил паблик Прибайкалье-инфо.24/7. Природный поток открылся рядом с территорией сельского детского сада и хлынул прямо на проезжую часть. После вода распространилась и на соседние улицы. Коммунальщикам пришлось при помощи лопат отводить воду с дороги.
Напомним, из-за обилия целебных источников Горячинск в свое время стал одним из популярных в стране курортов. Основной природный лечебный фактор курорта — термальная азотная сульфатная натриевая вода с высоким содержанием кремниевой кислоты.
Фото: скриншоты
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