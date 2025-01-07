Общество 07.01.2025 в 14:54

В Улан-Удэ за ночь на дороги высыпали 200 тонн песка

Так коммунальщики борются со снегом
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ за ночь на дороги высыпали 200 тонн песка
Машины Комбината по благоустройству всю ночь подсыпали улицы города. Пескоразбрасыватели работали во всех районах Улан-Удэ. Особое внимание уделяют подсыпке поворотов, спусков, подъемов и остановочных карманов.

Сейчас на линии 9 пескоразбрасывателей. Машины работают на ул. Дзержинская, Ботаническая, Чертенкова, Смолина, 113 мкрн, Спиртзаводской тракт, Светлый. Участки дорог на подсыпку постоянно обновляются. 

С шести утра на уборку тротуаров вышло более 90 дворников. На протяжении дня они буду очищать от снега и подсыпать скользкие участки пешеходных дорожек. 

Убедительно просим жителей Улан-Удэ быть максимально осторожными, с уважением Комбинат по благоустройству.

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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