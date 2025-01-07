В Улан-Удэ за ночь на дороги высыпали 200 тонн песка

Машины Комбината по благоустройству всю ночь подсыпали улицы города. Пескоразбрасыватели работали во всех районах Улан-Удэ. Особое внимание уделяют подсыпке поворотов, спусков, подъемов и остановочных карманов.Сейчас на линии 9 пескоразбрасывателей. Машины работают на ул. Дзержинская, Ботаническая, Чертенкова, Смолина, 113 мкрн, Спиртзаводской тракт, Светлый. Участки дорог на подсыпку постоянно обновляются.С шести утра на уборку тротуаров вышло более 90 дворников. На протяжении дня они буду очищать от снега и подсыпать скользкие участки пешеходных дорожек.Убедительно просим жителей Улан-Удэ быть максимально осторожными, с уважением Комбинат по благоустройству.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ