Школьников Бурятии обучат основам кибербезопасности. В этом году «Урок цифры» пройдет в российских школах с 13 января по 2 февраля 2025 года (возрастное ограничение 6+).

«Лаборатория Касперского» расскажет на «Уроке цифры» про кибербезопасность в области искусственного интеллекта.

- Кибербезопасность и искусственный интеллект – это два ведущих технологических тренда в современном мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни. Важно, чтобы школьники уже сегодня понимали принципы работы ИИ, а также знали, как защитить себя в киберпространстве. Проект «Урок цифры» помогает развивать у детей и молодежи критическое мышление, компетенции и навыки, необходимые для грамотного использования цифровых технологий, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли, - подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.



В этом учебном году «Урок цифры» пройдет в российских школах с 13 января по 2 февраля 2025 года.

Урок адресован учащимся 1–11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Кроме того, в рамках урока учащиеся научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники.

Для обучающихся будут инициировать различные ситуации, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов.

Школьникам 1 - 4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5 - 9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами. Благодаря прохождению урока у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.



Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site