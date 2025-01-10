Потерянный паспорт аукнулся жительнице Бурятии спустя 10 лет

В Бурятии прокуратура помогла пожилой женщине из Мухоршибирского района отбиться от кредитов, которые давным-давно на нее оформили по утерянному документу.Как рассказали в надзорном ведомстве, много лет назад пенсионерка потеряла паспорт. Женщина не придала этому факту особого значения, пока с ее пенсии не стали удерживать деньги в счет погашения неких кредитов. Как выяснилось, они были оформлены еще в 2014 году по утерянному паспорту сельчанки. Тогда предъявитель ее документа взял два займа на покупку бытовой техники и телефона на общую сумму более 76 тысяч рублей.«Для восстановления прав пенсионера прокурор направил в суд иск о признании кредитных договоров недействительными. Мухоршибирский районный суд иск удовлетворил, договоры признаны недействительными, задолженность по ним аннулирована», - сообщили в прокуратуре Бурятии.