Участник СВО из Бурятии сделал подарок детскому дому

Участник СВО из Бурятии сделал подарок Баргузинскому социальному центру «Звездный». У детей появились компьютеры и принтеры, а также возможность получать денежные премии.

В каждой семейной группе теперь появился компьютер и цветной принтер, а хорошисты и отличники, получили возможность получать денежные премии до конца учебного года. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке бывшего воспитанника социального центра Алексея Афанасьева, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО.

- Выпускник нашего учреждения 2003 года - участник специальной военной операции, практически с первых дней. Имеет боевые награды и поощрения. Алексей Игоревич все годы после выпуска не терял связь с нашим домом, с родной семейной группой и воспитателями. В преддверии Нового года он подарил детям центра 200 000 рублей! Огромное спасибо! На эти средства и была приобретена новая оргтехника для детей, которая поможет им в учебе, - говорит директор центра «Звездный» Олег Цыремпилов.

- И, конечно, ребята получили много вкусняшек и новогодних украшений. Благодарим! Желаем нашему защитнику победы и скорейшего возвращения домой. А еще с нетерпением ждем встречи! – сказали сотрудники центра.

Фото: Номер один