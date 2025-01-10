В Бурятии ушла из жизни бывший министр соцзащиты

9 января в Бурятии скончалась ветеран труда, бывший министр социальной защиты Вилия Агалова. Об этом сообщили в Минсоцзащиты РБ.Вилия Агалова родилась 16 декабря 1935 года в Улан-Удэ. Её отец в 1943 году погиб на фронте и матери пришлось в одиночку поднимать трех дочерей. После школы Вилия Алсантьевна окончила физико-математический факультет Бурятского пединститута.Вилия Агалова более 19 лет проработала на Улан-Удэнской фабрике первичной обработки шерсти, где начала трудовой путь с разнорабочей. Снискав огромный авторитет и уважение полуторатысячного коллектива фабрики, в 1969 году она становится председателем профкома фабрики, а в 1979 году её избирают секретарем парткома тонкосуконного комбината.В 1981 году Вилия Агалова возглавила министерство социальной защиты, которым руководила до 1994 года. Под её руководством министерством была проведена огромная работа по своевременному назначению и выплате пенсий и пособий, разработан и реализован ряд социальных программ. Почти во всех сельских районах республики были введены в эксплуатацию Дома ветеранов, во всех районах открылись отделения медико-социальной помощи на дому одиноким престарелым гражданам. При министерстве был образован отдел материнства и детства, постоянно совершенствовалась работа врачебно-трудовых экспертных комиссий.После выхода на пенсию Вилия Агалова продолжала активную деятельность. В 2006 году была избрана на пост председателя правления Бурятского регионального союза пенсионеров России, где работала до 2013 года. С 2010 года являлась бессменным руководителем ансамбля «Старики-разбойники».За добросовестный труд, активную жизненную позицию и успехи в работе Вилия Агалова неоднократно была отмечена наградами, в том числе орденом «Знак Почета» и орденом «Дружбы народов», медалью «Ветеран труда». Ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации».