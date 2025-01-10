Общество 10.01.2025 в 11:59

В Бурятии ушла из жизни бывший министр соцзащиты

Вилия Агалова возглавляла министерство с 1981 по 1994 годы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ушла из жизни бывший министр соцзащиты
Фото: Минсоцзащиты Бурятии
9 января в Бурятии скончалась ветеран труда, бывший министр социальной защиты Вилия Агалова. Об этом сообщили в Минсоцзащиты РБ.

Вилия Агалова родилась 16 декабря 1935 года в Улан-Удэ. Её отец в 1943 году погиб на фронте и матери пришлось в одиночку поднимать трех дочерей. После школы Вилия Алсантьевна окончила физико-математический факультет Бурятского пединститута.

Вилия Агалова более 19 лет проработала на Улан-Удэнской фабрике первичной обработки шерсти, где начала трудовой путь с разнорабочей. Снискав огромный авторитет и уважение полуторатысячного коллектива фабрики, в 1969 году она становится председателем профкома фабрики, а в 1979 году её избирают секретарем парткома тонкосуконного комбината.

В 1981 году Вилия Агалова возглавила министерство социальной защиты, которым руководила до 1994 года. Под её руководством министерством была проведена огромная работа по своевременному назначению и выплате пенсий и пособий, разработан и реализован ряд социальных программ. Почти во всех сельских районах республики были введены в эксплуатацию Дома ветеранов, во всех районах открылись отделения медико-социальной помощи на дому одиноким престарелым гражданам. При министерстве был образован отдел материнства и детства, постоянно совершенствовалась работа врачебно-трудовых экспертных комиссий.

После выхода на пенсию Вилия Агалова продолжала активную деятельность. В 2006 году была избрана на пост председателя правления Бурятского регионального союза пенсионеров России, где работала до 2013 года. С 2010 года являлась бессменным руководителем ансамбля «Старики-разбойники».

За добросовестный труд, активную жизненную позицию и успехи в работе Вилия Агалова неоднократно была отмечена наградами, в том числе орденом «Знак Почета» и орденом «Дружбы народов», медалью «Ветеран труда». Ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации».

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с 8 по 14 января

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