Общество 10.01.2025 в 12:50

В Бурятии семья погибшего бойца полгода добивалась выплат

За помощью в их получении матери военного пришлось обращаться к Юлии Жамбаловой
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии семья погибшего бойца полгода добивалась выплат
Фото: архив «Номер один»
В конце 2024 года к Уполномоченному по правам человека в Бурятия Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего, который погиб в апреле того же года. Женщина рассказала, что после смерти сына через военкомат по месту жительства в воинскую часть были направлены все необходимые документы. Однако, прошло больше полугода, а положенные выплаты семья так и не получила. Кроме того, родственникам не передали орден Мужества, которым был награжден погибший боец.

«По данному факту Юлия Жамбалова инициировала проверку командующим Центрального военного округа. В результате единовременная выплата перечислена на личные банковские карты членам семьи военнослужащего в полном объеме. Орден Мужества, которым посмертно наградили бойца, направлен в военный комиссариат Бурятии», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.
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