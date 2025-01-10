В Бурятии семья погибшего бойца полгода добивалась выплат

В конце 2024 года к Уполномоченному по правам человека в Бурятия Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего, который погиб в апреле того же года. Женщина рассказала, что после смерти сына через военкомат по месту жительства в воинскую часть были направлены все необходимые документы. Однако, прошло больше полугода, а положенные выплаты семья так и не получила. Кроме того, родственникам не передали орден Мужества, которым был награжден погибший боец.«По данному факту Юлия Жамбалова инициировала проверку командующим Центрального военного округа. В результате единовременная выплата перечислена на личные банковские карты членам семьи военнослужащего в полном объеме. Орден Мужества, которым посмертно наградили бойца, направлен в военный комиссариат Бурятии», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.