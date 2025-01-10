В Кяхте подвели итоги социального проекта «Праздник в каждый дом»

В Кяхтинском районе специалисты отдела соцзащиты населения на протяжении ряда лет реализуют социальный проект «Праздник в каждый дом». В рамках проекта они организовали и провели несколько мероприятий, в том числе новогоднюю ёлку для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе Центра дополнительного образования.

- Ребят поздравили с наступающим Новым годом, для них были организованы конкурсы, где дети приняли активное участие, продемонстрировав отличное знание стихов, песен о Новом годе. Всего в районе состоит на учёте 22 семьи, в которых воспитывается 64 ребёнка, - отметила главный специалист по работе с семьёй и детьми районного отдела соцзащиты Марина Семёнова.

- Благодарим всех благотворителей и организаторов. Желаем благополучия, здоровья и мирной жизни!

Ещё одним этапом проекта стала акция «Чужих семей нет», в рамках которой благотворители - военнослужащие погранвойск, специалисты администрации района и техникума (БРТСиПТ) приобрели подарки, продукты и вещи для нуждающихся граждан.

- В нашем районе на учёте состоит более 100 одиноко проживающих пожилых граждан, а также более 2 000 семей участников СВО. Всем им переданы новогодние подарки. Акция продолжается, желающие могут обратиться в наш отдел. Спасибо всем, кто откликнулся, кто вместе с нами организовал этот праздник для наших земляков, - отметила начальник отдела соцзащиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова.

По словам Ирины Сафроновой, Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий также стал участником проекта «Праздник в каждый дом» и инициировал свою новогоднюю акцию под названием «Делаем добро на Новый год». Её цель - помочь исполнить мечты детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- В акции приняли участие группа КПК-2 по профессии «повар-кондитер» с куратором Шангиной Марьяной Николаевной и Советником директора Юмтаровой Октябриной Мартовной. Все собранные новогодние подарки были переданы в Отдел социальной защиты населения Кяхтинского района, - уточнила Ирина Викторовна.

Фото: loon.site