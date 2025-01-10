Общество 10.01.2025 в 12:58

В Кяхте подвели итоги социального проекта «Праздник в каждый дом»

Для детей района были организованы новогодние ёлки, для пожилых были приготовлены подарки
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхте подвели итоги социального проекта «Праздник в каждый дом»

В Кяхтинском районе специалисты отдела соцзащиты населения на протяжении ряда лет реализуют социальный проект «Праздник в каждый дом». В рамках проекта они организовали и провели несколько мероприятий, в том числе новогоднюю ёлку для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе Центра дополнительного образования.

- Ребят поздравили с наступающим Новым годом, для них были организованы конкурсы, где дети приняли активное участие, продемонстрировав отличное знание стихов, песен о Новом годе. Всего в районе состоит на учёте 22 семьи, в которых воспитывается 64 ребёнка, - отметила главный специалист по работе с семьёй и детьми районного отдела соцзащиты Марина Семёнова.

- Благодарим всех благотворителей и организаторов. Желаем благополучия, здоровья и мирной жизни!

Ещё одним этапом проекта стала акция «Чужих семей нет», в рамках которой благотворители - военнослужащие погранвойск, специалисты администрации района и техникума (БРТСиПТ) приобрели подарки, продукты и вещи для нуждающихся граждан. 

- В нашем районе на учёте состоит более 100 одиноко проживающих пожилых граждан, а также более 2 000 семей участников СВО. Всем им переданы новогодние подарки. Акция продолжается, желающие могут обратиться в наш отдел. Спасибо всем, кто откликнулся, кто вместе с нами организовал этот праздник для наших земляков, - отметила начальник отдела соцзащиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова.

По словам Ирины Сафроновой, Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий также стал участником проекта «Праздник в каждый дом» и инициировал свою новогоднюю акцию под названием «Делаем добро на Новый год». Её цель - помочь исполнить мечты детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- В акции приняли участие группа КПК-2 по профессии «повар-кондитер» с куратором Шангиной Марьяной Николаевной и Советником директора Юмтаровой Октябриной Мартовной. Все собранные новогодние подарки были переданы в Отдел социальной защиты населения Кяхтинского района, - уточнила Ирина Викторовна.

 

Фото: loon.site

Все новости

В Кяхте подвели итоги социального проекта «Праздник в каждый дом»
10.01.2025 в 12:58
В Бурятии семья погибшего бойца полгода добивалась выплат
10.01.2025 в 12:50
В Улан-Удэ умер директор завода
10.01.2025 в 12:24
В Бурятии ушла из жизни бывший министр соцзащиты
10.01.2025 в 11:59
У 25-летнего жителя Бурятии за нетрезвое вождение забрали автомобиль
10.01.2025 в 11:50
В Улан-Удэ монтер похитил 400 костылей
10.01.2025 в 11:28
Участник СВО из Бурятии сделал подарок детскому дому
10.01.2025 в 11:19
Жительница Улан-Удэ продиктовала ИНН и лишилась 300 тысяч рублей
10.01.2025 в 10:49
Ёлка из Бурятии попала в финал конкурса «Ёлки России»
10.01.2025 в 10:47
Потерянный паспорт аукнулся жительнице Бурятии спустя 10 лет
10.01.2025 в 10:19
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 января

Читайте также
В Бурятии семья погибшего бойца полгода добивалась выплат
За помощью в их получении матери военного пришлось обращаться к Юлии Жамбаловой
10.01.2025 в 12:50
В Улан-Удэ умер директор завода
Максим Базаров также был депутатом Хурала и руководил администрацией района
10.01.2025 в 12:24
В Бурятии ушла из жизни бывший министр соцзащиты
Вилия Агалова возглавляла министерство с 1981 по 1994 годы
10.01.2025 в 11:59
Участник СВО из Бурятии сделал подарок детскому дому
У детей появились компьютеры и принтеры, а также возможность получать денежные премии
10.01.2025 в 11:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru