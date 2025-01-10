Общество 10.01.2025 в 16:11

На дорогах Бурятии продолжается борьба с гололёдом

Спецтехника ежедневно убирает снежные накаты и подсыпает опасные участки дорог
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Текст: Служба информации "Номер один"
На дорогах Бурятии продолжается борьба с гололёдом

Дорожные службы продолжают борьбу с гололёдом на региональных трассах Бурятии. Спецтехника ежедневно убирает снежные накаты с проезжей части и подсыпает опасные участки дорог — крутые повороты, подъемы и спуски.

- По данным Бурятского гидрометцентра 10 и 11 января в большинстве районов республики сохранится морозная погода. Такие условия способствуют образованию тонкой ледяной корки на проезжей части: пар из выхлопных труб моментально конденсируется, попадает на дорогу и мгновенно замерзает. Поскольку противогололедный материал (песчаная смесь) не может прочно сцепиться с ледяной поверхностью и быстро выносится за пределы проезжей части, водителям рекомендуется проявлять особую осторожность в поездках и соблюдать скоростной режим, - сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Дежурные диспетчеры Ситуационного центра Бурятрегионавтодора непрерывно следят за ситуацией на региональных дорогах.


Фото: Номер один

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