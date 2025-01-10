Общество 10.01.2025 в 16:26

В Бурятии состоялся открытый турнир по оказанию первой помощи

В соревнованиях участвовали 12 команд
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии состоялся открытый турнир по оказанию первой помощи

В Бурятии прошел открытый турнир по тактической медицине на призы ОМОН «Кречет» управления Росгвардии. Турнир «Кубок ОМОН «Кречет» проводился впервые на территории региона при поддержке Федерации практической стрельбы Бурятии.

- В соревнованиях по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях участвовали 12 команд. Команды были разделены на два дивизиона – представители силовых структур и гражданские команды. Участникам необходимо было пройти 4 этапа. Команды силовых структур состояли из командира, снайпера, пулеметчика, медика и стрелка, - рассказали в Росгвардии.

Данные соревнования оценивали Сергей Тулуев – председатель региональной Федерации практической стрельбы, Ольга Рипп – заместитель главного врача территориального Центра медицины катастроф, а также инструкторы по тактической медицине.

В первом этапе каждый участник должен был самостоятельно наложить себе турникет на верхнюю и нижнюю конечность.

На втором этапе участники соревновались в наложении шин и повязок на сложные раны и переломы, а также в установке внутривенных катетеров.

На третьем этапе участникам необходимо было отработать тампонирование раны на тренажере, и наложить давящую повязку в смежной зоне. На четвертом этапе участникам необходимо было провести полный осмотр пострадавшего, остановить кровотечение, наклеить окклюзионный пластырь для предотвращения пневмоторакса, наложить давящую повязку на конечности и смежной зоны. После чего пострадавшего необходимо было эвакуировать через сложную полосу препятствий.

- Следующие соревнования мы планируем проводить в условиях приближенных к реальным, будут проводиться на полигоне. Такие соревнования необходимы для отработки навыков, повышения квалификации, которые помогут ребятам на поле боя, - отметил заместитель командира ОМОН «Кречет» подполковник полиции Александр С.

По итогам соревнований среди силовых структур первое место заняла команда Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», второе место - у воинской части Воздушно-космических сил МО РФ, третьеI место завоевали сотрудники СОБР «Барс» территориального Управления Росгвардии.

Среди гражданских организаций - «золото» у представителей военно-патриотического клуба «Корнет», «бронза» и «серебро» - у команд Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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