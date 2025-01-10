Жителям Бурятии в 2025 году предоставляются льготы в электричках

В Бурятии и Иркутской области для проезда в пригородном железнодорожном транспорте весь 2025 год будут предоставляться льготы отдельным категориям граждан, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Право бесплатного проезда в пригородных поездах в этих регионах предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий (в том числе участникам специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР), лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», лицам, подвергшимся воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или испытаний на Семипалатинском полигоне.Кроме того, бесплатный проезд предусмотрен для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, также для членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.Бесплатный билет на проезд в пригородных поездах гарантирован инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов. Билет оформляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, а также справки установленного образца, подтверждающей право гражданина на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.С 1 января по 31 декабря 2025 года право бесплатного проезда предоставляется военнослужащим Министерства обороны. Льгота оформляется в виде разового билета для поездки «туда» или «туда и обратно» в день ее осуществления или предварительно за 10 суток при предъявлении воинского транспортного требования и служебного удостоверения (военного билета).В Бурятии скидка в размере 50% от общей стоимости проезда предоставляется:- ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;- труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.- гражданам, реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий.По территории Бурятии льготный проезд предоставляется при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего льготный статус (удостоверение) или нотариально заверенных их копий.Подробную информацию можно узнать на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания», в разделе «Пассажирам».